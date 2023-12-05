أهم المحطات الفنية فى حياة كروان الشرق فايزة أحمد فى ذكرى ميلادها الـ 93

تمر اليوم الذكرى 93 لميلاد كروان الشرق المطربة فايزة أحمد، صوت شجي، فيه الحنان والحب، لقبت بـ “كروان الشرق”، اشتهرت باللون العاطفي والغناء الراقي، نجحت في أغانى الأسرة.. ومن أشهر أغانيها ست الحبايب، ياغالى عليا يا حبيبى ياخويا، بيت العز يا بيتنا، وصف محمد سلطان صوتها بالكروان المغرد، وشبه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب صوتها بالكريستال المكسور.

أب سوري وأم لبنانية

في مثل هذا اليوم من عام 1930، ولدت المطربة فايزة أحمد بيكو الشهيرة بـ فايزة أحمد، من أب سوري وأم لبنانية حرصت على تعليم ابنتها أصول الموسيقى، عاشت طفولتها في بؤس وقسوة وحرمان من حنان الأب الذي انفصل عن والدتها، تزوجت الأم مرة أخرى من أحمد الرواس فنسبت فايزة إليه، وعندما بلغت الحادية عشر تقدمت للإذاعة اللبنانية حتى يتم إجازتها كمطربة لتحترف الغناء، ورغم أنها اعتمدت فعلا في الإذاعة إلا أنها لم تلق قبولا في لبنان، وذهبت لإذاعة دمشق ولم تحقق نجاحا هناك، إلا أنها عندما تعرفت على المونولوجست اللبناني عمر نعامى وأعجب بها وطلب منها الزواج وتزوجته تحت إلحاح والدتها وبسبب عدم التوافق تم الطلاق وخرجت من زوجة فاشلة بابنتها فريـال.

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الطلاق الثانى بسبب الغناء

تعرفت فايزة أحمد على زوجها الثاني مختار العابد الذي كان ضابطا في الجيش السوري، لكنه كان متحفظا على عملها في الملاهى مغنية، ولأنها التقت صدفة في بيروت بالفنانة المصرية ميمى شكيب وزوجها سراج منير، فأغروها بالحضور للغناء في القاهرة، فصممت على الطلاق حتى تحضر إلى مصر.

فايزة احمد فى فيلم تمر حنة، فيتو

وبالفعل التقت بالإذاعى صلاح زكى في الإذاعة المصرية وسجلت أول أغانيها "أبشر غيري" تلحين محمد محسن عام 1959 فأعجب بصوتها المخرج محمد الموجى وقدم لها لحن أغنية "أنا قلبى ليك ميال"، ولاقت إعجاب الموسيقيين لتنطلق بعدها في كل المحطات الإذاعية، فكانت شهادة مولد فنانة كبيرة فى عالم الطرب ثم أعقبتها أغاني ياما القمر ع الباب، بيت العز يابيتنا.

لقاء بليغ حمدى



وكانت المحطة الثالثة في مشوار فايزة أحمد اللقاء مع الملحن بليغ حمدى فلحن لها: حبيبى يامتغرب،عشان احبك، ماتحبنيش بالشكل ده، ولسيد مكاوى غنت "مش كثير على قلبي"، ولفريد الأطرش غنت " ياحلاوتك ياجمالك خليت للحلوين إيه " إلى أن التقت بالموسيقار محمد عبد الوهاب فقدمت أغنية الأم الشهيرة ست الحبايب، تراهنى، وقدرت تهجر، قالولي هان الود عليه التي غناها عبد الوهاب بصوته أيضا، وغيرها.

فايزة وزوجها الاخير محمد سلطان، فيتو

اتجهت فايزة أحمد إلى السينما حين اختارها المخرج حسين فوزى لتمثيل دور مطربة في فيلم " تمر حنة" وضم أغنية انا قلبى لك ميال إلى الفيلم فحققت مزيدا من النجاح لتقدم بعده سبعة أفلام هي كل مشوارها السينمائى منهم: أنا وبناتى الذي غنت فيه "بيت العز يابيتنا، وأغنية تعلالى يابا تعلالى، وحيران، ثم قدمت دورا في فيلم ليلى بنت الشاطئ مع محمد فوزى وليلى فوزى، ثم كان اللقاء مع الفنان إسماعيل يس في فيلم "المليونير الفقير"، وفيلم منتهى الفرح، امسك حرامي، عريس مراتي وغيره.



ثم كانت المحطة الأهم في حياة فايزة أحمد لقائها بالملحن محمد سلطان في منزل فريد الأطرش فجذبه إليها عطفها وحنانها وفطرتها، وبدأ التعارف ثم الزواج ليشكلا معا أشهر دويتو فني وزوجي في نفس الوقت، فقدمت معه أول أغنية "هاتوا الفل مع الياسمين" تبعها أغنيات: مال على مال، ياطير الشوق، أيوة تعبنى هواك وغيرها حتى أنه لحن لها 80% من أغنياتها.

صوت شديد الخصوصية

يصف الملحن محمد سلطان صوت فايزة أحمد بأنه صوت شجى وشديد الأصالة وهو أيضا قوى وواضح النبرات لا تخطئه الأذن، صوت يتمتع بثقافة موسيقية واسعة وخبرة عملية عريضة جعله صوت شديد الخصوصية فهو الكروان المغرد.

لا ياروح قلبى آخر اغنياتها

سجلت فايزة أحمد أكثر من 320 أغنية لإذاعة القاهرة، كما قدمت للتليفزيون 80 أغنية وعشرات الحفلات فى مصر والبلاد العربية، كما لعبت دور البطولة في أوبريت مصر بلدنا على مسرح البالون، وغنت فايزة أحمد آخر أغنياتها من كلمات حسين السيد وتلحين رياض السنباطي "لا ياروح قلبى أنا"، حيث أصابها مرض سرطان الكبد دخلت على إثره في غيبوبة طويلة حتى فارقت الحياة عام 1983.