ذكرى وفاة الصبوحة.. حكايات 4 أغانٍ لـ صباح أثارت جدلًا ووصلت أصداؤها للبرلمان.. ولماذا رفض نجيب محفوظ أغنية «يااااه» وما علاقة عبد الناصر؟

المطربة صباح ـ رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2014 ـ قدمت 3500 أغنية باللغة العربية والأجنبية خاصة الفرنسية، وكانت المطربة أول من غنت على مسرح الأولمبيا بباريس وفى لاس فيجاس وأيضا في قاعة ألبرت هول، اعطتها الحكومة المصرية الجنسية المصرية فكانت تعتبر مصر بيتها وكان بيتها في لبنان مفتوحا لكل الضيوف المصريين هناك.

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بالرغم من بساطة صباح وطيبتها الشديدة ورغم قوتها وإصرارها على العمل والشهرة والنجاح، فإنها تعرضت لأزمات كثيرة فى أغانيها خلال مشوارها الفني، فعانت المطربة الجميلة خفيفة الدم من الرقابة ومن البرلمان ومن المسئولين في البلاد وصلت الى حد سحب الجنسية المصرية منها ومنعها من دخول مصر ومنع أغانيها.

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عيون عبد الناصر بداية المعاناة

كانت بداية المعاناة أزمتها مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والتي تسببت في خروج شائعات حول وجود علاقة بينها وبينه، بسبب أدائها المبالغ فيه أثناء تأدية أغنية "من سحر عيونك ياه"، التي غنتها للفنان شكري سرحان خلال أحداث فيلم "إغراء"، ثم قامت بغنائها في حفلاتها على المسرح، حتى انها غنتها في إحدى حفلات الجيش بمناسبة أعياد الثورة في حضور الرئيس عبد الناصر، ظهرت التلميحات أنها قصدت من هذه الأغنية التغزل في عيون الرئيس الراحل عبد الناصر وذلك من غمزاتها وهى تغنى، وهو ما جعل الإذاعة المصرية تمنع إذاعتها بسبب أدائها الأنثوي المبالغ فيها.

المطربة صباح فى بداياتها

الأزمة الثانية، والتي تعلقت بصدور قرار بحظر إذاعة أغانيها في الدول العربية ومقاطعتها، بسبب لقائها مع مطرب يهودي كانت تعرفه منذ الطفولة لأنه عاش في لبنان قبل أن يغادرها لإسرائيل، فقابلته صدفة وتحدثا واستعادا ذكريات الطفولة، وعندما علمت الصحف العربية بالخبر هاجمتها فصدر القرار الذي عانت منه صباح كثيرا حتى نجحت في لقاء الرئيس أنور السادات والرئيس حافظ الأسد فرفع عنها الحظر.

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نجيب محفوظ يعترض على يااه

وجاءت أزمة أغنية "ياااه" وهي الأغنية التي منعتها الإذاعة المصرية، وبحسب ما ذكر الناقد طارق الشناوي في أحد مقالاته أن الرقيب على المصنفات الفنية وقتها الأديب نجيب محفوظ اعترض على أداء صباح لكلمة "ياااه"، لافتا إلى أنها غنتها "بمبالغة أنثوية" حتى اضطر ملحن الأغنية الموسيقار محمد عبد الوهاب لإعادة تسجيلها مرة أخرى، مع تخفيف حدة مبالغة صباح في نطق الكلمة.

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تشكيل لجنة لتقييم الاغنية

اعترض نجيب محفوظ على التصريح بالاغنية وطلب تشكيل لجنة لبحث الامر وقال: ان المخرج عز الدين ذو الفقار قدم لنا في الرقابة اغنية ضمن فيلمه الجديد فوجدناها شديدة الازعاج رقابيا وانا تحكمنى معايير الالتزام الواعى بقانون الرقابة الذى يتوخى الاخلاق العامة أولا ومراعاة العادات والتقاليد، لذلك استفظعت الاغنية واستبشعتها بسبب ايحاءاتها، والاغنية من تلحين موسيقارنا محمد عبد الوهاب.

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وأضاف نجيب محفوظ: قلت لعز الدين لا داعى لهذه الأغنية لكنه كان شديد الاعتداد برأيه فشكانى إلى الوزير يتظلم ودعانى الوزير وقدمت مستنداتى واننى شكلت لجنة من المثقفين وكبار الضباط الأحرار لتستمع وتقيم وجاء تقريرها في صالحى بضرورة تعديل كلمات الأغنية وأداء صباح فيها ليسمح بعرض الفيلم، وقام عبد الوهاب بذلك.

المطربة صباح

ردت صباح على ذلك وقالت: أنا أفضل أن يتكلم الفنان في فنه وأن يتحدث الأديب عن الأدب وأن يناقش التاجر في أسعار البورصة، فالحديث في الفن والأغاني يجب أن يترك لمن يحسون معاني الفن والجمال ويدركون الفرق بين العاطفة والميوعة، وإذا كان بعض الناس لا يحبون المكرونة فهذا ليس ذنب عشاق المكرونة، وإذا كان البعض لا يحب أغنية "ياه " فأنا أرجو أن يصم أذنه أو يغلق الراديو عند سماعها حتى لا يحرم الملايين من سماعها.

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وقال الكاتب موسى صبرى، رئيس تحرير الجيل، معلقا على هذا الأمر:" قال لى كامل الشناوى إن أغنية "يااه" التى تقدمها صباح واعترض عليها النائب سيد جلال انتشرت فى روسيا، وعندما عرض الروس أسلحتهم الذرية الجبارة فى العرض العسكرى، ارتفعت أصوات جميع الملحقين العسكريين فى ذهول وقالوا "ياه".

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اغنية الغاوى ينقط بطاقيته

أيضا عندما قدمت أغنية "الغاوى ينقط بطاقيته.. حسونة" تأليف كمال عطية على المسرح والتي سبق وقدمتها في فيلم جوز مراتي أثيرت ضجة في الأوساط الصحفية والسياسية واعتبرت الأغنية نوعا من الإباحية المرفوضة.

سامى داود يعترض على حسونة

وكان الصحفى سامى داود قد اعترض على أسلوب صباح في غناء اغنية " حسونة" التي اعتبرها خروج على الاخلاق وتتضمن ايحاءات اباحية، وتضامن كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة مع كلام سامى داوود متهما صباح بالخروج المألوف ونوعا من الإباحية المرفوضة في مجتمع ثورى جديد، كما كتب الصحفى جليل البندارى في آخر ساعة مهاجما منتقدى صباح وقال كان المفروض تقول الغاوى ينقط بمدفع رشاش.

مؤلف الاغنية يدافع

كتب مؤلف الاغنية كمال عطية في جريدة الجمهورية يقول: شكا سامى داود الى الرئيس جمال عبد الناصر في اجتماع الاتحاد الاشتراكى من هذه الاغنية طالبا منه التدخل لمنعها من الإذاعة، الا ان الرئيس رد عليه بعنف وقال: لم يكن هناك أمر بسماع الأغنية وفرضها على الناس واللى يرفضها يقفل الراديو، معقول اتدخل في اغنية وأقول عيب ومش عيب.

في اليوم التالى كانت الصحافة الفنية كلها ضد اغنية صباح " الغاوى ينقط بطاقيته تسلملى عينه وعافيته "وانقلب الحال ضدها، لكن كتب موسى صبرى في الاخبار مشيدا بموقف الرئيس وأداء المطربة صباح الذى وصفه بالجميل.

كامل الشناوى يتهكم

وكتب الصحفى خفيف الظل كامل الشناوى يقول متهكما على سامى داود: كتبت المقال السياسى اليوم بذهن صافى لأنى كنت استمع الى صوت صباح تغنى الغاوى ينقط بطاقيته، والغريب ان صباح انتهزت الفرصة وأخذت تتمادى في الدلال والدلع في الغناء والجمهور من ناحيته يلح عليها في أي حفلة ان تقدم نفس الاغنية.

سحب الجنسية واعادتها

منحها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الجنسية المصرية بعد غنائها في أغنية وطنى الأكبر مع شادية وعبد الحليم حافظ ونجاة ووردة وفايدة كامل، ولكنه عاد وسحبها منها مرة أخرى بعد ظهور شائعة علاقتها بإسرائيل بعد لقائها بيهودى كان صديقا لها فى طفولتها، وهي الواقعة التي ضمها مسلسل "الشحرورة" إلا أن الرئيس أنور السادات أعاد لها الجنسية مرة أخرى أثناء الاحتفالات بنصر أكتوبر.

صباح تقول لن اعتذر

وتعلق صباح على ذلك فتقول: لو عاد بى الزمن فلن اعتذر لأحد لأنى لم أخطئ فى حق أحد ولو حدث كنت اعتذرت وقتها كما أننى لم أظلم أحدا ولم أفتر على أحد بل ظلمت كثيرا ولم أفكر فى الانتقام يوما، بالرغم بأن كثيرين تناولوا سيرتى كثيرا وكانت حجرة نومى على لسان الجميع كما انتقدوا بعض أغنياتي واتهموها بالخلاعة وأنا لا أرد لأنها ضريبة الجمال والشهرة والنجاح كما أن الملحن هو المسئول عن الأهات التى كنت أوْديها لان صوتى لم يكن سوى واسطة بين الملحن ولحنه.

بابا شارو يطالب بأغانى الترفيه

علق الاذاعى الكبير محمد محمود شعبان ـ بابا شارو ـ مراقب الموسيقى فى ذلك الوقت بالإذاعة قائلا: هل ينصب اعتراض النقاد على اغانى الترفيه والفرفشة كلها، هنا يكون بلاش ترفيه، ويجعلوها مارشات عسكرية واناشيد وطنية، وأرى أنه لا بأس فى اغانى الترفيه من أن ترتدى الاغنية فستان قصير بدون اكمام، أما ان تضع الاذاعة عمامة التقى والورع فوق كل اغنية لكى يرضى عنها المتشددين فهذا أمر لا يحتمل.