الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

تسعيرة العازفين.. صداع جديد فى نقابة الموسيقيين.. المطربون يتحايلون على قرارات النقيب.. عازف: أجرنا 500 جنيه فى الحفل الواحد ولا نعمل أكثر من 4 حفلات فى الشهر

نقابة الموسيقيين,
نقابة الموسيقيين, فيتو

عادت صراعات العازفين بنقابة الموسيقيين لتتصدر المشهد من جديد، داخل الفرق الموسيقية، وبين الكثير من مطربى الشعبى، والمهرجانات، على مدار الأشهر الماضية، وذلك بعدما أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قرارا عاجلا بإلزام المطرب والفرق الغنائية، بعدم إحياء حفلات غنائية دون وجود ما لا يقل عن 12 عازفا موسيقيا، من الشرقى والغربى، مرافقين للمطرب، داخل مصر، وما لا يقل عن 5 عازفين أثناء إحياء حفلات بالدول العربية.

Advertisements

بعد هذا القرار، ظهر العديد من المشكلات بين مديرى أعمال المطربين وبين العازفين، نتيجة تقليل الأجر المادى فى الحفل الواحد، وهو ما تسبب فى توجيه الكثير من الشكاوى القانونية، لنقابة المهن الموسيقية، والتى قررت التدخل بصورة ودية، لحل الأزمة، والبت فى جميع المذكرات المقدمة من بعض العازفين.

قال مصدر من نقابة المهن الموسيقية، إن أجر بعض العازفين لا يتخطى 500 جنيه فى الحفل الواحد، موضحا أن هذا الأجر لا يناسب الظروف الحالية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع، موضحا أن العازف من الممكن أن يعمل طوال الشهر من 3 لـ 4 حفلات فقط، ويأتى إجمالى أجره 2000 جنيه، فى حين يحصل المطرب على أجر يصل من 50 لـ80 ألف جنيه، وبالمقارنة أصبح هناك ظلم كبير، وإقصاء للعازف الذى يعد أساس نجاح الفرق الشعبية، والمطرب بالتحديد.

من جانبه قال أحد العازفين لـ“فيتو”، إن المطرب يريد الحصول على أعلى نسبة من المكاسب المادية، دون النظر للعازف، الذى يعد شريكا أساسيا فى نجاحه، موضحا أن بعض المطربين الشعبيين، أصبح بينهم اتفاق سرى على توحيد تسعيرة العازف، والتى تصل من 500 لـ 1000 جنيه فى الحفل الواحد، وترتفع فى حفلات الدول العربية والأوروبية.

أشار العازف إلى أن هناك توجها من نقابة المهن الموسيقية، لبحث أجر العازفين، وتوحيد تسعيرة العازفين، بناء على أجر المطرب المتعارف عليه، من خلال الرسوم التى تحصلها النقابة منه، مؤكدًا على أن هناك عددًا كبيرًا من العازفين، يستعدون، للجلوس مع الفنان مصطفى كامل، بمقر النقابة، لعرض مطالبهم، لتنفيذها بشكل سريع، فى ظل الأزمات التى يتعرضون لها.

أما المسئولون عن شكاوى العازفين بالنقابة، أكدوا على أن هناك عددا من الإجراءات تم اتخاذها بالفعل، ضد عازف كبير يمتلك فرقة غنائية يتقاضى ما يقرب من 50 ألف جنيه، ويعطى العازفين المرافقين له أجورًا رمزية، من 300 لـ500 جنيه فى الحفلة الواحدة، وذلك بدعوى أنه يعمل يوميًا دون توقف، بخلاف الأجر المرتفع الذى يتقاضاه العازف نتيجة العمل معه فى الدول العربية، بصورة مستمرة.

وكشف المنتج الفنى زوق أبو كف، أحد المسئولين عن تجهيز الأفراح والتعاقد مع المطربين، تفاصيل أزمة العازفين، ورصد كواليس الأزمة، التى تكررت كثيرًا على مدار الأيام الماضية، موضحا أن المطرب عند التعاقد على حفل أو فرح، يطلب أجرا كبيرا، بدعوى ارتفاع أجر العازف، وهو ما تم الكشف عن تضاربه الأيام الماضية.

وأوضح المنتج أن هناك ما يقرب من 5 مطربين شعبيين، هم الأكثر التزامًا بأجر العازف، وتنفيذ قرار النقابة على أرض الواقع، منهم الفنان الشعبى حكيم، والليثى، ورضا البحراوى، وشيبة، أما نجوم الصف الثانى، هم الأكثر إثارة للجدل، برغم الأجر الكبير الذى يتقاضونه أيضًا.

ووضع المنتج الفنى حلا لهذه الأزمة، والذى طالب بتنفيذها، وهى إلزام النقابة كل المطربين بتسليم كشف يتضمن أسماء العازفين، وأجرهم الذى يتقاضونه بناء على الاتفاق بين النقابة والعازفين، وفى حالة المخالفة يتم تغريم المطرب بمبلغ مادى كبير، وتعويض العازف فى هذه الحالة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العازفين نقابة الموسيقيين الفرق الموسيقية مطربي الشعبي المهرجانات نقيب المهن الموسيقية

مواد متعلقة

فى عيد ميلادها، سميرة أحمد لـ "فيتو": ما يحدث في غزة يفوق الوصف..أؤيد إلغاء المهرجانات الفنية..وانتظروني في عمل جديد

معركة فساد المعاشات والكارنيهات المزورة فى «الموسيقيين».. النقابة ترفع شعار: الأيتام والأرامل أهم من المرتزقة

بيان جديد من نقابة الموسيقيين للرد على قصف إسرائيل لغزة

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة، تفاصيل مقتل "سمية" على يد زميلها داخل مول شهير بأكتوبر

علاج خشونة الركبة، وأهم أسبابها

تفاصيل ارتفاع أسعار المكرونة والبن والكابتشينو بالأسواق، زيادة تصل إلى 10 جنيهات وهذا موعد التطبيق

كوريا الشمالية تعلن تصوير قمرها الصناعي قاعدة جوية أمريكية في اليوم الأول من إطلاقه

إعلام فلسطيني: اعتقال مدير مستشفى الشفاء وأطباء وعشرات الجثث ملقاة بالطرقات لا يستطيع أحد دفنها

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس يوحنا السرياني

رئيس جهاز العبور يكشف تفاصيل مشروعات الطرق بالمدينة

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل

Advertisements

منوعات

المزيد

محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم

هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة

نانسي عجرم في عيد استقلال لبنان: وطني تعبان

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية