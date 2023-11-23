تسعيرة العازفين.. صداع جديد فى نقابة الموسيقيين.. المطربون يتحايلون على قرارات النقيب.. عازف: أجرنا 500 جنيه فى الحفل الواحد ولا نعمل أكثر من 4 حفلات فى الشهر

عادت صراعات العازفين بنقابة الموسيقيين لتتصدر المشهد من جديد، داخل الفرق الموسيقية، وبين الكثير من مطربى الشعبى، والمهرجانات، على مدار الأشهر الماضية، وذلك بعدما أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قرارا عاجلا بإلزام المطرب والفرق الغنائية، بعدم إحياء حفلات غنائية دون وجود ما لا يقل عن 12 عازفا موسيقيا، من الشرقى والغربى، مرافقين للمطرب، داخل مصر، وما لا يقل عن 5 عازفين أثناء إحياء حفلات بالدول العربية.

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بعد هذا القرار، ظهر العديد من المشكلات بين مديرى أعمال المطربين وبين العازفين، نتيجة تقليل الأجر المادى فى الحفل الواحد، وهو ما تسبب فى توجيه الكثير من الشكاوى القانونية، لنقابة المهن الموسيقية، والتى قررت التدخل بصورة ودية، لحل الأزمة، والبت فى جميع المذكرات المقدمة من بعض العازفين.

قال مصدر من نقابة المهن الموسيقية، إن أجر بعض العازفين لا يتخطى 500 جنيه فى الحفل الواحد، موضحا أن هذا الأجر لا يناسب الظروف الحالية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع، موضحا أن العازف من الممكن أن يعمل طوال الشهر من 3 لـ 4 حفلات فقط، ويأتى إجمالى أجره 2000 جنيه، فى حين يحصل المطرب على أجر يصل من 50 لـ80 ألف جنيه، وبالمقارنة أصبح هناك ظلم كبير، وإقصاء للعازف الذى يعد أساس نجاح الفرق الشعبية، والمطرب بالتحديد.

من جانبه قال أحد العازفين لـ“فيتو”، إن المطرب يريد الحصول على أعلى نسبة من المكاسب المادية، دون النظر للعازف، الذى يعد شريكا أساسيا فى نجاحه، موضحا أن بعض المطربين الشعبيين، أصبح بينهم اتفاق سرى على توحيد تسعيرة العازف، والتى تصل من 500 لـ 1000 جنيه فى الحفل الواحد، وترتفع فى حفلات الدول العربية والأوروبية.

أشار العازف إلى أن هناك توجها من نقابة المهن الموسيقية، لبحث أجر العازفين، وتوحيد تسعيرة العازفين، بناء على أجر المطرب المتعارف عليه، من خلال الرسوم التى تحصلها النقابة منه، مؤكدًا على أن هناك عددًا كبيرًا من العازفين، يستعدون، للجلوس مع الفنان مصطفى كامل، بمقر النقابة، لعرض مطالبهم، لتنفيذها بشكل سريع، فى ظل الأزمات التى يتعرضون لها.

أما المسئولون عن شكاوى العازفين بالنقابة، أكدوا على أن هناك عددا من الإجراءات تم اتخاذها بالفعل، ضد عازف كبير يمتلك فرقة غنائية يتقاضى ما يقرب من 50 ألف جنيه، ويعطى العازفين المرافقين له أجورًا رمزية، من 300 لـ500 جنيه فى الحفلة الواحدة، وذلك بدعوى أنه يعمل يوميًا دون توقف، بخلاف الأجر المرتفع الذى يتقاضاه العازف نتيجة العمل معه فى الدول العربية، بصورة مستمرة.

وكشف المنتج الفنى زوق أبو كف، أحد المسئولين عن تجهيز الأفراح والتعاقد مع المطربين، تفاصيل أزمة العازفين، ورصد كواليس الأزمة، التى تكررت كثيرًا على مدار الأيام الماضية، موضحا أن المطرب عند التعاقد على حفل أو فرح، يطلب أجرا كبيرا، بدعوى ارتفاع أجر العازف، وهو ما تم الكشف عن تضاربه الأيام الماضية.

وأوضح المنتج أن هناك ما يقرب من 5 مطربين شعبيين، هم الأكثر التزامًا بأجر العازف، وتنفيذ قرار النقابة على أرض الواقع، منهم الفنان الشعبى حكيم، والليثى، ورضا البحراوى، وشيبة، أما نجوم الصف الثانى، هم الأكثر إثارة للجدل، برغم الأجر الكبير الذى يتقاضونه أيضًا.

ووضع المنتج الفنى حلا لهذه الأزمة، والذى طالب بتنفيذها، وهى إلزام النقابة كل المطربين بتسليم كشف يتضمن أسماء العازفين، وأجرهم الذى يتقاضونه بناء على الاتفاق بين النقابة والعازفين، وفى حالة المخالفة يتم تغريم المطرب بمبلغ مادى كبير، وتعويض العازف فى هذه الحالة.