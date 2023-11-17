أخبار الفن اليوم: وفاة الفنان التشكيلي عسران عبدالفتاح.. عودة برنامج أكس فاكتور.. وويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

نعت الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، الفنان الراحل عسران عبد الفتاح، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته في حادث أليم بمدينة قنا.

وكتبت صفية القباني قائلة: “الدوام لله نسأل الله أن يتقبله في جناته.. عسران عبد الفتاح في ذمة الله”.

أعلن المطرب ويجز عن مقاطعة تطبيقي "فيسبوك" و"ماسنجر"، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في عز الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين.

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وقال ويجز من خلال خاصية "الإستوري" عبر موقع "إنستجرام": “حذفت الفيسبوك وماسنجر الآن وحاسس بالخجل إني بستخدم انستجرام”.

وأضاف ويجز: "حذفتهم بسبب الإيرادات اللي بتروح لشركة ميتا وبتستثمر الفلوس دي في الإبادة الجماعية، وأنا في انتظار منصة مجانية لنا للتحديث دون أن نسكت، كلنا زهقنا من كلامهم على أي حال".

كشف نقابة المهن التمثيلية عن ترشيحات جوائز الدولة، وهم كـالآتي جائزة النيل للمبدعين سمير العصفوري، والجائزة التقديرية نهي برادة، وجائزة التفوق ياسر صادق.

افتتح رامي صبري فقرته في حفل ليلة الدموع المقام حاليا على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بـ أغنيته الشهيرة “حياتي مش تمام”.

وتفاعل الجمهور مع رامي صبري أثناء تقديمه لأغنية “حياتي مش تمام" خلال حفلة ليلة الدموع ضمن فعاليات موسم الرياض.

شارك صناع فيلم الإسكندراني الفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف في مظاهرات تدعم القضية الفلسطينية في إيطاليا، وذلك خلال تواجدهم هناك لتصوير آخر مشاهد “الفيلم"، في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وشارك خالد يوسف وأحمد العوضي بالهتافات مع المتظاهرين في إيطاليا، كما قام “خالد” برفع العلم الفلسطيني.

عد الفنان تامر حسني واحدا من أبرز الفنانين الذين دعموا القضية الفلسطينية، وقرروا تأجيل مشاريعهم الفنية احتراما لمشاعر الفلسطينيين، في ظل الأحداث الصعبة التي تعيشها غزة من انتهاكات وقصف مستمر على يد الجيش الصهيوني.

ويعود تامر حسني من جديد لإحياء الحفلات الغنائية، وذلك بعد تأجيل أكثر من حفل غنائي له بسبب أحداث غزة الصعبة.

وقال “أش أش” مدير إنتاج شركة تامر حسني في تصريح خاص لـ"فيتو" إن نجم الجيل من الممكن أن يعود لإحياء الحفلات الغنائية في أواخر ديسمبر المقبل مع مطلع العام الجديد، وذلك بعد توقفه عن إحياء الحفلات الفترة الماضية بسبب أحداث غزة.

أعلنت قناة دبي عن عودة برنامج “إكس فاكتور”، وذلك بعد إيقافه يوم 25 أكتوبر الماضي، بسبب أحداث غزة الصعبة ومعاناة الشعب الفلسطيني من قصف مستمر من قبل جيش الاحتلال

ويعرض الموسم الجديد من برنامج إكس فاكتور على شاشة دبي الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:30 ونصف بتوقيت الإمارات والثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، الإثنين من كل أسبوع.