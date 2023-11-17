الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ميتا بتستثمر فلوسها في إبادة أهل غزة، ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

ويجز، فيتو
ويجز، فيتو

أعلن المطرب ويجز عن مقاطعة تطبيقي "فيسبوك" و"ماسنجر"، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في عز الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين.

وقال ويجز من خلال خاصية "الأستوري" عبر  موقع "إنستجرام": “حذفت الفيسبوك وماسنجر الآن  وحاسس بالخجل إني بستخدم انستجرام”.

وأضاف ويجز: "حذفتهم بسبب الإيرادات اللي بتروح لشركة ميتا وبتستثمر الفلوس دي في الإبادة الجماعية، وأنا في انتظار منصة مجانية لنا للتحديث دون أن نسكت، كلنا زهقنا من كلامهم على أي حال".

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تعليق ويجز على حرب غزة

وكان ويجز قال: “من وجهة نظري مافيش حد يجي يكلمنا بقى أن أمريكا بلد حرية وديمقراطية وبتاع، لا لا، بالعكس، أنت بس بتحطني على خط أنا لازم امشي عليه عشان تبقى هي دي الحرية، وأول ما أطلع براه يبقى دا مش حرية ولا حاجة، نفس الحاجة أنت بتخاف من الناس المختلفة عنك، وبتخاف من أشكال الحياة اللي ممكن ما تبقاش واخدة نفس الشكل بتاعك”.

وأضاف خلال استضافته في أحد البرامج التليفزيونية: “مثلا الاستخبارات الأمريكية (CIA) مش عارفة، وأنا اللي عارف إيه اللي بيحصل في غزة؟! لا هما مليون في المية عارفين اللي بيحصل في غزة، واللي بيحصل في غزة معمول حسابه ومعمول له خطة والجو جميل يعني، الناس دي عارفة كويس هي بتعمل إيه، وأدام الناس كلها، دا اللي أنا بتكلم فيه أنا دوري بقى كبني آدم إيه، أنا دوري أن أنا أوصل صوتي، وأتكلم وأقول على فكرة إحنا مش مغيبين أو عبط عشان نبقى عارفين أو حاجة زي دي تعدي علينا عادي”.

واختتم: "طبعا في ناس بتتفرج عليه ومصدقاه فتغيب يعني أكيد ما تقوليش آه غارات على غزة، وفي الآخر تجيب لي بيت واقف واخد طلقتين، يعني دا مش البيت اللي اتقصف، ودي مش الصورة الحقيقية".

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ويجز المطرب ويجز اغاني ويجز

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