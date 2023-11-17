الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

موعد عودة تامر حسني لإحياء الحفلات الغنائية بعد توقفه دعما لأهل غزة

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

يعد الفنان تامر حسني واحدا من أبرز الفنانين الذين دعموا القضية الفلسطينية، وقرروا تأجيل مشاريعهم الفنية احتراما لمشاعر الفلسطينيين، في ظل الأحداث الصعبة التي تعيشها غزة من انتهاكات وقصف مستمر على يد الجيش الصهيوني.

 

تفاصيل عودة تامر حسني لإحياء الحفلات الغنائية 

ويعود تامر حسني من جديد لإحياء الحفلات الغنائية، وذلك بعد تأجيل أكثر من حفل غنائي له بسبب أحداث غزة الصعبة.

وقال “أش أش” مدير إنتاج شركة تامر حسني في تصريح خاص لـ"فيتو" إن نجم الجيل من الممكن  أن يعود لإحياء الحفلات الغنائية في أواخر ديسمبر المقبل مع مطلع العام الجديد، وذلك بعد توقفه عن إحياء الحفلات الفترة الماضية بسبب أحداث غزة.

 

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 ومن ناحية أخرى، كان النجم تامر حسني علق على الأحداث في غزة عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث استنكر ما يحدث لأهالي فلسطين، على يد الكيان الصهيوني. 

 

وكتب تامر حسني عبر ستوري انستجرام قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله، معجزة من عندك يا رب سامحنا يا الله قد لا نفهم حكمتك ولكن لا شيء يفوق يقيننا برحمتك".

 

تامر حسني يتفاعل مع أحداث غزة

ودائما ما يتفاعل الفنان تامر حسني على الأوضاع في غزة  حيث قال الفنان تامر حسني عبر صفحته على موقع الصور الشهير “إنستجرام” في وقت سابق.."إحنا في فترة من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كده والكل تعبان وكتير مننا محتارين وکتیر تایهین ومستغربین ومش مصدقين اللي بيحصل واللي شايفينه قدام عنينا".

 

وأضاف: "دلوقتي كنت بسمع شيوخ كتير بيتكلموا عن إننا لازم نقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الأديان عشان نخرج من الضلمه اللي عايشينها للنور".

 

وأردف:" روحت ماسك القرآن فجأه وفتحته وقولت يا ترى لما أفتح عيني هتيجي على أي آية فتحت وعيني جت على الآية دي الحقيقة مفيش اشاره اوضح من كده اللي عايزه يشوفها صدفه أو إشارة بتقدير من ربنا".

 

واختتم: "في النهاية إننا نقرب لربنا أكتر أكيد حاجة أحسن وأكيد أحسن اننا نفتح القرآن ونقرا فيه ولو صفحه ايًا كانت عنينا نزلت على أي آية.. قراءة القرآن في حد ذاته اصلًا ثواب كبير سبحان الله وبحمده جمعة مباركة على الجميع".

 

وأرفق الفنان تامر حسني منشوره ببعض الآيات من القرآن الكريم.

 

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