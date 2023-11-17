الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

المهن التمثيلية ترشح سمير العصفوري ونهى برادة وياسر صادق لجوائز الدولة

المخرج سمير العصفوري،
المخرج سمير العصفوري، فيتو

كشف نقابة المهن التمثيلية عن ترشيحات جوائز الدولة، وهم كـالآتي جائزة النيل للمبدعين سمير العصفوري، والجائزة التقديرية نهي برادة، وجائزة التفوق ياسر صادق.

ترشيحات جوائز الدولة

يذكر أن المخرج سمير العصفوري ولد فى 27 فبراير عام 1937 بمدينة بورسعيد، وتخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم اللغة العربية في عام 1960، ثم إالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1964 كأول دفعته. 

عين ممثلًا ثم مخرجًا بفرق التليفزيون التى أنشأها الوزير عبد القادر حاتم والسيد بدير، وعمل مدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للتربية الموسيقية عام 1967. 

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عين مخرجًا بالمسرح القومي في عام 1971، وعمل مدرسًا للتمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام 1975، ثم عين مديرًا عامًا لمسرح الطليعة ثم المسرح الحديث ثم المسرح القومي.

 عمل بالتمثيل فى بعض الأفلام والمسرحيات وأخرج العديد من المسرحيات لمسرح الدولة والمسرح الخاص والتليفزيون المصري والعربي منها “العيال كبرت” و“حزمني يا ” و“كده اوكي” و“طرائعو” و“بالو” وغيرها

أما مهندسة الديكور نهى برادة فمن أبرز أعمالها:  "ريا وسكينة، مدرسة المشاغبين، البحر بيضحك ليه، على الرصيف، روحية اتخطفت، أخويا هايص وأنا لايص، شارع محمد علي، سيدتي الجميلة"

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أشرف زكي الفنان أشرف زكي النقيب أشرف زكي نقابة المهن التمثلية جوائز الدولة

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