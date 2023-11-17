موعد عودة برنامج إكس فاكتور بعد توقفه بسبب أحداث غزة

أعلنت قناة دبي عن عودة برنامج “إكس فاكتور”، وذلك بعد إيقافه يوم 25 أكتوبر الماضي، بسبب أحداث غزة الصعبة ومعاناة الشعب الفلسطيني من قصف مستمر من قبل جيش الاحتلال.

موعد عودة برنامج إكس فاكتور

ويعرض الموسم الجديد من برنامج إكس فاكتور على شاشة دبي الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:30 ونصف بتوقيت الإمارات والثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، الإثنين من كل أسبوع.

وتتكون لجنة التحكيم ببرنامج إكس فاكتور بنسخته الجديدة من المطرب الكبير راغب علامة والمطربة أنغام والمطرب عبد الله الرويشد.

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إكس فاكتور

برنامج الغنائي الشهير “إكس فاكتور" هو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير “the x factor” الذي ابتكره سايمون كاول في عام 2004.

وتم إنتاج النسخة العربية من برنامج "إكس فاكتور" في عام 2006 وقدمته عارضة الأزياء السابقة جويل رحمة.

ومؤخرًا تم طرح اغنية جديدة للنجم اللبناني راغب علامة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والتي حملت عنوان "فيه كتير حلوين"، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ودارت فكرتها فى إطار جو راقص مليء بالبهجة والألوان المبهرة.