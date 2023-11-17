وفاة الفنان التشكيلي عسران عبد الفتاح متأثرا بإصابته في حادث أليم بقنا

نعت الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، الفنان الراحل عسران عبد الفتاح، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته في حادث أليم بمدينة قنا.

نقيب الفنانين التشكيليين

وكتبت صفية القباني قائلة: "الدوام لله نسال الله أن يتقبله في جناته.. عسران عبد الفتاح في ذمة الله".

وفاة عسران عبد الفتاح

وكان الفنان التشكيلي الراحل تم نقله في وقت سابق لمستشفى قنا الجامعي، متأثرا بإصابته ببتر بالذراع والساق إثر سقوطه من قطار بمحطة فرشوط شمالي محافظة قنا، أثناء ذهابه لزيارة والدته بقرية الكوم الأحمر، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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