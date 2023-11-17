الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

وفاة الفنان التشكيلي عسران عبد الفتاح متأثرا بإصابته في حادث أليم بقنا

عسران عبد الفتاح،
عسران عبد الفتاح، فيتو

نعت الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، الفنان الراحل عسران عبد الفتاح، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته في حادث أليم بمدينة قنا. 

 

نقيب الفنانين التشكيليين

وكتبت صفية القباني قائلة: "الدوام لله نسال الله أن يتقبله في جناته.. عسران عبد الفتاح في ذمة الله". 

 

وفاة عسران عبد الفتاح 

وكان الفنان التشكيلي الراحل تم نقله في وقت سابق لمستشفى قنا الجامعي، متأثرا بإصابته ببتر بالذراع والساق إثر سقوطه من قطار بمحطة فرشوط شمالي محافظة قنا، أثناء ذهابه لزيارة والدته بقرية الكوم الأحمر، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك. 

 

Advertisements

نقيب التشكيليين تكشف آخر تطورات أزمة تزوير توقيعها على كارنيهات عضويات ومستندات وهمية

معرض استعادي لأعمال عبد المعبود "رائد التشكيليين" بجاليري ضي الزمالك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نقيب الفنانين التشكيليين وفاة عسران عبد الفتاح عسران عبد الفتاح الفنان التشكيلي عسران عبد الفتاح الدكتورة صفية القباني

مواد متعلقة

قيمة تبرع الفنان التشكيلي محمد عبلة لصالح إغاثة غزة

نقيب التشكيليين تكشف آخر تطورات أزمة تزوير توقيعها على كارنيهات عضويات ومستندات وهمية

الأكثر قراءة

فخ غزة، سفير إسرائيلي سابق بالقاهرة يطرح مؤامرة جديدة لتوريط مصر في القطاع

تطورات ملف صفقة تعاقد النادي الأهلي مع عمر كمال عبدالواحد

أخبار الرياضة اليوم: رد فعل إمام عاشور على قرار فيتوريا.. أزمة مستحقات أوسوريو في الزمالك.. وسيطرة أهلاوية على جوائز الكاف

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

مجموعة مصر، غينيا بيساو تتقدم على بوركينا فاسو بهدف في الشوط الأول

وفاة الفنان التشكيلي عسران عبد الفتاح متأثرا بإصابته في حادث أليم بقنا

طقس الغد، أمطار متوسطة وشبورة مائية على هذه المناطق

Advertisements

منوعات

المزيد

ميتا بتستثمر فلوسها في إبادة أهل غزة، ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

ثلاثي مصري في قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيرا تحت 30 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن، 5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

مفتي الجمهورية: النبي علمنا الأخذ بأسباب العلم فى كل زمان ومكان

تفسير رؤية حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية