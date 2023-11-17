فخ غزة، سفير إسرائيلي سابق بالقاهرة يطرح مؤامرة جديدة لتوريط مصر في القطاع

مع دخول الحرب في غزة يومها الـ42 تواصل إسرائيل قصف كل ما يمكن قصفه في غزة من مستشفيات ومنازل ، وقتل مدنيين وأطفال ونساء، وطرح أفكار حول مستقبل القطاع، وآخرها كان إعادة فكرة الانتداب إلى المنطقة بعد عقود من زوالها.

مقترحات إسرائيلية لغزة ما بعد الحرب

ومن جانبه زعم السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، يتسحاق ليفانون، في مقال نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، أن الحل هو تحمل مصر المسئولية في قطاع غزة بعد الانتهاء من الحرب مؤقتا”، على غرار “الانتداب البريطاني والفرنسي” في القرن الماضي، لضبط النظام في قطاع غزة والإشراف على إعادة إعماره".

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وشدد السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، يتسحاق ليفانون، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، علي دعوته مصر إلى تحمل المسئولية في قطاع غزة بعد الانتهاء من الحرب مؤقتا على غرار "الانتداب البريطاني والفرنسي" في القرن الماضي، وفق قوله.

وادعى سفير إسرائيل السابق لدى القاهرة، أن "الوجود العسكري لبلاده في غزة بعد الحرب يشكل مشكلة لها، معتبرا أن الحل هو وجود مؤقت لمصر، لضبط النظام في قطاع غزة والإشراف على إعادة إعماره".

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قطع التواصل بين غزة واسرائيل وتفويض مصر مؤقتًا

وخلص يتسحاق ليفانون إلى أن مصر هي الحل، وقال: دعونا لا نبقي تواصلا بيننا الإسرائيليين وبين غزة، وهنا تدخل مصر في الصورة بحصولها على انتداب على القطاع، على غرار الانتدابين البريطاني والفرنسي الذي كان في منطقتنا في القرن الماضي، وليس الهدف إعادة غزة إلى مصر، بل إعطاء مصر تفويضا مؤقتا للوجود في غزة، حيث تشرف مصر خلال هذه الفترة على بناء غزة بمساعدة مالية دولية لتكون مختلفة عما هي عليه اليوم".

مصر ترفض تهجير الفلسطينيين

ويكرر الدبلوماسي الإسرائيلي السابق أفكارا طرحت خلال الأسابيع الأخيرة، بشأن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب عليه، مثل إدارة مصر للقطاع، لكن مع إضافة تعديل يتمثل في فكرة “الانتداب”. وأكدت مصر مرارا أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مع الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين. وتقول القاهرة إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة المستقبلية.

غزة ما بعد الحرب

وطبقا للدبلوماسي السابق، "فإنهم في إسرائيل وفي خارجها بدأوا بالتفكير في غزة بعد انتهاء الحرب، وطرح أسئلة من قبيل: ما هو النظام الذي سيقام هناك؟ وكيف سيكون شكله مقارنة بما كان تحت حكم حماس؟"، وتابع:"مراكز الأبحاث وأجهزة الاستخبارات تحاول إيجاد الصيغة الأفضل لحكم غزة، فيجب أن تكون غزة، في ظل أي نظام لإعادة الإعمار، منزوعة السلاح".

رفض مصري وتمسك بالقضية الفلسطينية

ومنذ الشهر الماضى وعقب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بزعم الدفاع عن النفس على خلفية طوفان الأقصى، لا ينقضى يوم بدون طرح إسرائيلي جديد يهدف لتوريط مصر، تارة بطرح فكرة التهجير إلى سيناء، ومرة بدعوة مصر ودول عربية لحفظ الأمن فى غزة ضمن قوات حفظ سلام، وأخيرا الحديث عن الانتداب.

ومع كل طرح تتمسك مصر بموقفها الثابت والداعم لـ فلسطين، وتؤكد رفضها بشكل قاطع أي مخطط يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتلك التصريحات جرت على لسان أكبر رئيس فى الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم يبعد عنها أي مسئول مصري دبلوماسي كان أو سياسي.