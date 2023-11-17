تحذير عاجل، منخفض جوى عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن منخفض جوي متمركز علي شرق البحر المتوسط، يؤثر علي شمال البلاد، ويجعل الطقس متقلبا وماطرا ويميل إلي البرودة نسبيًا.



كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تثير الرمال علي مناطق متفرقة، وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلي غزيرة علي شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل



ويسود غدا السبت طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة علي القاهرة 27 درجة

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أما مع اقتراب المنخفض مساء تبدأ السحب بالتشكل علي السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الامطار،كما تنشط الرياح وترتفع الامواج

وتبدأ يوم الأحد حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 الي 5 أمتار.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية،ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء، لطيف ليلا



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



جدير بالذكر أن هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء



مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء



تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر