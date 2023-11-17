الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما بودر واستروكس بالمعصرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدري الأستروكس والبودر بالمعصرة. 

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").

 

Advertisements

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة المعصرة الاستروكس المعصرة قسم شرطة المعصرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

القبض على عاطل يستغل الأطفال في أعمال التسول ببولاق أبو العلا

القبض على عاطلين بحوزتهما بودر واستروكس بالمعصرة

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم بندقيتان وفرد خرطوش بالمرج (صور)

حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة

حبس عاطل وزوجته بتهمة سرقة سيارة في المقطم

حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة أبواب المقابر

مصرع سيدة إثر حريق شقة فى مصر الجديدة

تأجيل دعوى عضوة بنادي الزمالك تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف

الأكثر قراءة

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

من أصول عربية وتتحدث 9 لغات، سفيرة أمريكا الجديدة لدى القاهرة تقدم أوراق اعتمادها (صور)

مات خوفا من جيش الاحتلال، كتائب القسام تكشف تفاصيل وفاة أسير إسرائيلي في غزة

استشهاد وإصابة الآلاف.. 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء (إنفوجراف)

أسعار سيارات GAC الصينية بعد طرحها لأول مرة بالسوق المصري

بدأ بدعم إسرئيل، أول نشاط دبلوماسي لوزير الخارجية البريطاني

تصفيات كأس العالم، جزر القمر يهزم إفريقيا الوسطى برباعية

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

Advertisements

منوعات

المزيد

عصام السقا يشارك في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

شاب فلسطيني: الشعب المصري عظيم ولا أحد يحبنا في العالم بقدرهم (فيديو)

من أصول عربية وتتحدث 9 لغات، سفيرة أمريكا الجديدة لدى القاهرة تقدم أوراق اعتمادها (صور)

اعتراضا على حملة التضليل الإعلامي ضد الفلسطينيين، صحفية أمريكية تستقيل من نيويورك تايمز

المزيد

خدمات

المزيد

أهم 5 أنشطة اقتصادية تستحوذ على أكبر نسبة مشتغلين خلال الربع الثالث من 2023

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

المزيد

انفوجراف

استشهاد وإصابة الآلاف.. 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الشريعة لم تقف عاجزة عن مراعاة المستجدات وليست عقبة أمام أي تقدم

أحاديث نبوية عن المطر والرعد والبرق والبَرَدَ والريح يجهلها البعض

تفسير حلم الفيل في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والحظ السعيد

المزيد
الجريدة الرسمية