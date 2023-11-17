الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أونروا: نزوح عدد كبير من الفلسطينيين والرقم هو الأكبر منذ عام 1948

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت مديرة الإعلام لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا"، جولييت توما، إن هناك دمارا في غزة "وكأن زلزالا ضربها، لكنه من صنع الإنسان، وكان من الممكن تجنبه تماما".

انقطاع خدمات الاتصالات في غزة

وأضافت توما، في تصريح لها عبر اتصال مرئي لصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، رفقة مسؤولة الوحدة الإقليمية للإعلام في برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة، أن خدمات الاتصالات مقطوعة حاليا في غزة للمرة الرابعة منذ 7 أكتوبر، مؤكدة عدم إمكانية تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية جراء ذلك.
ولفتت إلى أن سكان غزة يعيشون جحيما منذ 6 أسابيع، قائلة: "نرى استخدام المياه والوقود والغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا في غزة".

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إجبار الفلسطينيين على الهجرة الجماعية

وأكدت نزوح عدد كبير للغاية من الفلسطينيين، وأن رقمهم هو الأكبر منذ عام 1948، وقالت: "يُجبر الناس على الهجرة الجماعية أمام أعيننا، وبينما يسترجع البعض صدماته بالماضي، يشاهد آخرون صدمات أجداده".
وأفادت توما بلجوء نحو 800 ألف شخص إلى منشآت أونروا في غزة.
وأردفت قائلة: "لا تعتبر المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى من غزة آمنة. لا مكان آمنا في غزة، كما فقد 103 من موظفي الأمم المتحدة الذين لم يكن لهم أي علاقة بهذا الصراع حياتهم".
من جانبها، قالت عطيفة إن السكان سيكونون معرضين لخطر الموت جوعا بسبب الاكتظاظ والظروف المعيشية غير الصحية في أماكن الإيواء، حيث أن حجم المساعدات التي دخلت غزة لا يلبي سوى 10% من الاحتياجات الغذائية، مؤكدة أن شعب غزة بأسره محتاج لمساعدات غذائية.
 

قصف جوي إسرائيلي على شمال قطاع غزة

من ناحية أخرى قصف طيران الاحتلال، اليوم الجمعة، منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بداخله أكثر من 40 نازحا.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن 18 شخصا بينهم أطفال ونساء، استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على المنزل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن شمال قطاع غزة تعرض، فجر الجمعة، لقصف جوي إسرائيلي عنيف، فيما أطلقت المدفعية قذائف عشوائية نحو حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، ومنطقة النزلة في بلدة جباليا شمال القطاع.

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا عزبة ملّين في جباليا، "ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، لافتة إلى مقتل ثلاثة مواطنين في وقت لاحق، إثر غارة إسرائيلية على منطقة "الفالوجا" في مخيم جباليا.

الاحتلال يجمع عشرات الجثث من مستشفى الشفاء 

وأمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صادر عنه، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية، كما جمع عشرات الجثامين في مستشفى الشفاء ونقلها إلى جهة مجهولة.

وأضاف المكتب الإعلام الحكومي في غزة: أن الاحتلال جمع عشرات الجثامين في مستشفى الشفاء ونقلها إلى جهة مجهولة، وينفذ عمليات حفر وتفتيش داخل المستشفى، ويمنع دخول الماء والغذاء والمستلزمات الطبية.

وحذر الإعلام الحكومي في غزة من وقوع كارثة صحية داخل مجمع الشفاء الطبي، مطالبا بفتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات، خاصة في ظل انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة، ومكررا تحذيره من التداعيات الخطيرة لذلك.

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أونروا غزة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين مستشفى الشفاء إجبار الفلسطينيين على الهجرة الجماعية

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