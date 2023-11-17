الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعثر على جثة مجندة أسيرة في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، العثور على جثة مجندة أسيرة في قطاع غزة كانت كتائب القسام قد أعلنت مقتلها في قصف إسرائيلي قبل أيام.

والإثنين الماضي، نشرت كتائب القسام رسالة الأسيرة الإسرائيلية المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، التي "قُتلت بقصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلية بتاريخ 9 نوفمبر 2023".

وفي مقطع الفيديو، ظهرت المجندة وهي تعرف عن نفسها، ومن ثم قالت: "أنا موجودة في غزة.. كل غزة تتعرض للقصف بالصواريخ".

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وأضافت: "أنا منذ 4 أيام في غزة.. يوجد مخطوفون آخرون معي.. نحن نخشى أن نموت من الصواريخ".

مقتل أسيرة مجندة في غزة

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام عن "مقتل الأسيرة المجندة "فاؤول أزاي مارك أسياني" 19 عامًا من "موديعين" بطاقة رقم (214179293) وإصابة جندي أسير إصابةً متوسطة في قصف صهيوني استهدف قطاع غزة اليوم، علمًا بأن كتائب القسام ستصدر لاحقًا مادة توثق صحة هذا الإعلان".

الاحتلال يجمع عشرات الجثث من مستشفى الشفاء 

وأمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صادر عنه، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية، كما جمع عشرات الجثامين في مستشفى الشفاء ونقلها إلى جهة مجهولة.

وأضاف المكتب الإعلام الحكومي في غزة: أن الاحتلال جمع عشرات الجثامين في مستشفى الشفاء ونقلها إلى جهة مجهولة، وينفذ عمليات حفر وتفتيش داخل المستشفى، ويمنع دخول الماء والغذاء والمستلزمات الطبية.

وحذر الإعلام الحكومي في غزة من وقوع كارثة صحية داخل مجمع الشفاء الطبي، مطالبا بفتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات، خاصة في ظل انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة، ومكررا تحذيره من التداعيات الخطيرة لذلك.

جيش الاحتلال يفبرك فيديوهات حول مستشفى الشفاء 

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صادر عنها، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل حتى الآن يبرر فقدان مجمع  الشفاء الطبي في غزة وضعه المحمي قانونا.

ويأتي ذلك بعدما قام  جيش الاحتلال الإسرائيلي بفبركة عدد من الفيديوهات التي يزعم خلالها العثور على صور وآثار لأنفاق تحت مستشفى الشفاء، وهو ما كذبه الإعلام العبري والأمريكي.

ويأتي ذلك ضمن مسلسل جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة،  فبعد أن هاجم مستشفى الشفاء مدعيا وجود أنفاق ثبتت أكاذيبه أمام العالم.

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