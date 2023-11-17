باكستان: إسرائيل تعمدت جعل غزة غير صالحة للسكن

قالت باكستان إن دولة الاحتلال "تعمدت جعل قطاع غزة غير صالح لسكن الفلسطينيين من خلال تدمير البنية التحتية المدنية ورموز الحكومة مثل مبنى البرلمان".

استهداف قوات الاحتلال للمستشفيات في غزة

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوتش،، إن "إسرائيل قصفت المستشفيات والمنشآت التابعة لمختلف المنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، والعاملون في تلك المنظمات".

ولفتت بلوتس إلى أن "إسرائيل تستهدف المستشفيات باستمرار متجاهلة تماما القانون الدولي"، ودعت "المجتمع الدولي إلى تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هجماتها على المستشفيات".

من ناحية اخرى قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إن "محور المقاومة" يدعم حماس في حربها ضد إسرائيل في غزة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن إسماعيل قاني في رسالة إلى قادة الجماعة المدعومة من طهران إخوانكم في محور المقاومة متحدون معكم... المقاومة لن تسمح للعدو بتحقيق أهدافه القذرة في غزة وفلسطين".

الحرس الثوري الإيراني يتضامن مع حماس

وعلق قاني في رسالته الموجهة إلى حماس، على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تسببت في سقوط أكثر من 11 ألف ضحية، بالقول، إن "العدو حاول أن ينتقم من المدنيين العزل بارتكاب جرائم الحرب الوحشية وغير المسبوقة في التاريخ، وهو ما عمق هزيمته، وتسبب بفضيحة أخلاقية"، مشيدًا بـ"صبر وثبات الشعب في غزة، واستعداده العظيم للتضحية".

وجاءت رسالة قاني بعد أنباء نشرتها وكالة رويترز منذ يومين نقلًا عن مسؤولين إيرانيين كبار قالوا فيها، إن "إيران لن تخوض الحرب ضد إسرائيل نيابة عن حماس".

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وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان أمس الخميس، إن الجماعات التي تهاجم مصالح الولايات المتحدة بالعراق وسوريا اتخذت قراراتها بنفسها.

اتساع نطاق الحرب في غزة

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "اتساع نطاق الحرب في غزة أمر حتمي" بسبب "العدوان" الإسرائيلي المتزايد، وفق ما نقلته قناة "برس تي.في".

قصف مستشفيات قطاع غزة

في هذه الأثناء، تعرضت المناطق المحيطة بعدد من المستشفيات في شمال القطاع للقصف، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس، بما في ذلك مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في قطاع غزة وحيث لجأ 60 ألف شخص، ومستشفى الرنتيسي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.

وأبلغت حماس عن وقوع إصابات من دون أن تتحدث عن سقوط قتلى.

وبحسب الأمم المتحدة، فر 1.5 مليون شخص من أصل تعداد سكاني قدره 2,4 مليون نسمة في قطاع غزة، بسبب الحرب، فيما يتكدس مئات آلاف اللاجئين في وضع يائس في الجنوب حيث يتراجع مخزون المواد الغذائية بصورة خطيرة، وفق المنظمة الأممية.

وتواصل إسرائيل هجماتها وعملياتها البرية بقطاع غزة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجومًا مباغتًا على بلدات ومعسكرات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.