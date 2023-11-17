الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إثر مجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات لـ 18

ارتفاع حصيلة الشهداء
ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين، فيتو

أخبار غزة، قصف الطيران الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بداخله أكثر من 40 نازحا.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن 18 شخصا بينهم أطفال ونساء، استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على المنزل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن شمال قطاع غزة تعرض، فجر الجمعة، لقصف جوي إسرائيلي عنيف، فيما أطلقت المدفعية قذائف عشوائية نحو حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، ومنطقة النزلة في بلدة جباليا شمال القطاع.

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وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا عزبة ملّين في جباليا، "ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، لافتة إلى مقتل ثلاثة مواطنين في وقت لاحق، إثر غارة إسرائيلية على منطقة "الفالوجا" في مخيم جباليا.

 

الاحتلال يجمع عشرات الجثث من مستشفى الشفاء 

وأمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صادر عنه، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية، كما جمع عشرات الجثامين في مستشفى الشفاء ونقلها إلى جهة مجهولة.

وأضاف المكتب الإعلام الحكومي في غزة: أن الاحتلال جمع عشرات الجثامين في مستشفى الشفاء ونقلها إلى جهة مجهولة، وينفذ عمليات حفر وتفتيش داخل المستشفى، ويمنع دخول الماء والغذاء والمستلزمات الطبية.

 

وحذر الإعلام الحكومي في غزة من وقوع كارثة صحية داخل مجمع الشفاء الطبي، مطالبا بفتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات، خاصة في ظل انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة، ومكررا تحذيره من التداعيات الخطيرة لذلك.

 

جيش الاحتلال يفبرك فيديوهات حول مستشفى الشفاء 

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صادر عنها، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل حتى الآن يبرر فقدان مجمع  الشفاء الطبي في غزة وضعه المحمي قانونا.

ويأتي ذلك بعدما قام  جيش الاحتلال الإسرائيلي بفبركة عدد من الفيديوهات التي يزعم خلالها العثور على صور وآثار لأنفاق تحت مستشفى الشفاء، وهو ما كذبه الإعلام العبري والأمريكي.

ويأتي ذلك ضمن مسلسل جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة،  فبعد أن هاجم مستشفى الشفاء مدعيا وجود أنفاق ثبتت أكاذيبه أمام العالم.

وفي السياق ذاته ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على وجود شبكة أنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة.

 

أكاذيب أنفاق مستشفى الشفاء في قطاع غزة 

وأوردت الشبكة أنه "من المؤكد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن القوات الاسرائيلية قد كشفت عن نفق متعدد المستويات مع غرف تحت الأرض، من النوع الموضح في الرسوم التي قدمها المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا".

وزعم جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي أن مستشفى الشفاء يمثل "بنيةً عسكريةً للمقاومة الفلسطينية"، وأن الأخيرة "تحتجز أسرى إسرائيليين فيه".

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، بأن القوات الإسرائيلية عثرت على مركز قيادة عمليات وأسلحة ومواد استخباراتية وأصول تكنولوجية تابعة لحركة "حماس" داخل مستشفى "الشفاء" بقطاع غزة.

وعمل الاحتلال على نشر رواية تضليلية بالتزامن مع اقتحامه المستشفى، إذ زعم أنها تضم أسرى إسرائيليين، لكن سرعان ما دُحِضت هذه الرواية على لسان مراسل الشؤون العسكرية في إذاعة "جيش" الإسرائيلي، دورون كادوش، الذي أكد ألا وجود لأسرى إسرائيليين هناك.

كما تعمّد أيضًا نشر روايات مشابهة بشأن مستشفيات أخرى في قطاع غزة، ليستخدمها ذريعةً لاستهدافها بصورة مركّزة، ما يهدد حياة أعداد كبيرة من المرضى، ويؤدي إلى استشهاد العشرات وإصابتهم.

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