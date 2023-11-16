الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مدير مستشفى الشفاء: لا نستطيع مداواة الأطفال لعدم توفر الدواء وكل من يمرض سيموت

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

الهجوم على غزة، قال مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الدكتور محمد زقوت، اليوم الخميس: "لا نستطيع مداواة الأطفال لعدم توفر الدواء وكل من يمرض في القطاع سيموت".


نقص كبير في الأدوية في قطاع غزة 

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس الأربعاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وذلك بزعم وجود أنفاق ومقر قيادة حماس أسفل المستشفى.


إلا أنه لم تمضي سوى ساعات قليلة حتى ثبت كذب جيش الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع تقديم دليل واحد يؤكد وجود أنفاق أسفل مستشفى الشفاء.


وبدأ بعدها في ترويج فيديوهات كاذبة بشأن العثور على آثار للأنفاق وأسلحة في المستشفى، وهو ما كذبه الإعلام الإسرائيلي نفسه والإعلام الأمريكي.


وفي السياق ذاته أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل حتى الآن يبرر فقدان مجمع  الشفاء الطبي في غزة وضعه المحمي قانونا.

 

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جيش الاحتلال يفبرك فيديوهات حول مستشفى الشفاء

ويأتي ذلك ضمن مسلسل جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة،  فبعد أن هاجم مستشفى الشفاء مدعيا وجود أنفاق ثبتت أكاذيبه أمام العالم.

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وفي السياق ذاته ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على وجود شبكة أنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة.

 

أكاذيب أنفاق مستشفى الشفاء في قطاع غزة 

وأوردت الشبكة أنه "من المؤكد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن القوات الاسرائيلية قد كشفت عن نفق متعدد المستويات مع غرف تحت الأرض، من النوع الموضح في الرسوم التي قدمها المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا".

 

وزعم جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي أن مستشفى الشفاء يمثل "بنيةً عسكريةً للمقاومة الفلسطينية"، وأن الأخيرة "تحتجز أسرى إسرائيليين فيه".

 

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، بأن القوات الإسرائيلية عثرت على مركز قيادة عمليات وأسلحة ومواد استخباراتية وأصول تكنولوجية تابعة لحركة "حماس" داخل مستشفى "الشفاء" بقطاع غزة.

 

وعمل الاحتلال على نشر رواية تضليلية بالتزامن مع اقتحامه المستشفى، إذ زعم أنها تضم أسرى إسرائيليين، لكن سرعان ما دُحِضت هذه الرواية على لسان مراسل الشؤون العسكرية في إذاعة "جيش" الإسرائيلي، دورون كادوش، الذي أكد ألا وجود لأسرى إسرائيليين هناك.

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