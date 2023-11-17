انفجار يهز جامعة يريفان في أرمينيا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار هز أحد مباني جامعة يريفان اليوم الجمعة حسب السلطات الأرمنية.

وأعلنت وزارة الصحة الأرمنية مصرع شخص نتيجة انفجار، وقالت: إن "هناك معلومات أولية عن حالة وفاة"، مضيفة أن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

انفجار في جامعة يريفان

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الداخلية الأرمنية وقوع الانفجار دون ذكر عدد الضحايا أو تفاصيل أخرى، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الانفجار وقع في كلية الكيمياء، وأدى إلى اندلاع حريق فيها.

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وتم إجلاء الطلاب من المبنى على الفور إثر وقوع الحادث.

روسيا تتهم أوروبا بخيانة أرمينيا

وفي سياق آخر، أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته الشهر الماضي، أن الاتحاد الأوروبي وليس روسيا، هو الذي خان أرمينيا، مضيفة أن بروكسل ليس لديها أي نية لتسهيل وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "لقد شاهد الاتحاد الأوروبي من جانب قوات حفظ السلام الروسية وهي تعمل كوسطاء في تحقيق وقف إطلاق النار، ولم يكن لديه حتى تلميح من النية لتقديم أي مساعدة عملية، كان واقفا يراقب بصمت بينما ننظم المساعدات الإنسانية إلى ناجورنو كاراباخ بعد فتح ممر لاتشين، أثناء مرافقتهم لسكان كاراباخ الذين غادروا إلى أرمينيا.

وأضافت زخاروفا، أن الاتحاد الأوروبي قام بتحريض أرمن ناجورنو كاراباخ وأخبروهم بحكايات طويلة بأن روسيا خانتهم، لافته إلى أن كان الاتحاد الأوروبي هو الذي أقنع يريفان بعدم الامتثال بالاتفاقات التي تم الاتفاق عليها بوساطة موسكو.

وشددت زاخاروفا على أن "مهمة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا لا توفر أي تهدئة أو استقرار".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي الرئيسي ليس سلامة أرمينيا أو المساعدة في تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان، بل مراقبة المخابرات وزعزعة الاستقرار".

وتابعت زاخاروفا: "في البداية، انخرطوا في تحريض أرمينيا وتقديم الوعود، ثم شهدوا بصمت تطور الوضع"، مشيرة إلى أن المجتمع الغربي هو الذي دفع يريفان بعيدًا عن طريق تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بوساطة موسكو".