الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

 

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمس أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي  يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك وأبو سليم الليبي الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

مواد متعلقة

الزمالك يخوض أول 3 مباريات على أرضه في مجموعات الكونفدرالية

زمالك 2007 يفوز على سموحة بهدفين في بطولة الجمهورية

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

الكونفدرالية، سوار الغيني يوافق على مواجهة الزمالك ذهابا وإيابا بالقاهرة (مستند)

رغم الإيقاف وعرضه للبيع، الزمالك يسعى لتجديد عقد فتوح في هذه الحالة

معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك راحة غدا بعد الفوز على توت عنخ آمون

الزمالك يستقر على عودة أسامة فيصل لدعم هجوم الفريق

معتمد جمال يعلق على فوز الزمالك أمام توت عنخ آمون ويشيد بسامسون

الأكثر قراءة

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

تكليفات رئاسية قوية للحكومة ورسائل مهمة لقادة العرب وروسيا وفرنسا وتركيا وإيران

جيش الاحتلال يعثر على جثة مجندة أسيرة في غزة

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

الأهلي vs ميدياما، تشكيل الأهلي المتوقع، والموعد الرسمي والقناة الناقلة، وقائمة هدافين الأهلي في البطولة

نجوى سالم، يهودية عاشت بعقدة الاضطهاد، استثناها عبد الناصر من قرار الطرد، والسادات فضحها على الملأ

بالأرقام، أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

توقعات الأبراج اليومية، السبت 18-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك السبت 18-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

استنساخ أصوات مشاهير المطربين بهذه الطريقة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 17-11-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

أسعار الجبس اليوم الجمعة 17-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إمساك الخطيب العصا أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

أسماء شهر جمادى الأولى وأول من سماه بهذا الاسم

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية