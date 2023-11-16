الخارجية الأمريكية تكشف توقعاتها حيال خطة الاحتلال تجاه الفلسطينيين في غزة

أخبار غزة الآن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: نريد إنشاء مناطق آمنة في جنوب قطاع غزة ونعمل على التفاصيل بشأن ذلك.

رسالة الخارجية الأمريكية لإسرائيل

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم: نواصل العمل مع إسرائيل على التوصل لأفضل الطرق لتجنب استهداف المنطقة الآمنة جنوب غزة.



رفض استهداف إسرائيل مستشفيات غزة جوا

وزعمت الخارجية الأمريكية، في بيانها أن تقييماتها الأمنية أظهرت أن حماس تستخدم بعض المستشفيات مراكز قيادة، ونرفض استهداف إسرائيل المستشفيات جوا.

مزاعم أمريكا تجاه حماس

وادعت الخارجية الأمريكية، أن حركة حماس هي من تضع المنشآت كالمدارس والمستشفيات في خطر باستخدامها كمقار لشن هجمات.



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رعاية المدنيين

وأضافت الخارجية الأمريكية: "نتوقع من إسرائيل توفير الرعاية والمؤن للمدنيين والمرضى بالمناطق التي تسيطر عليها. مدعية أن وقف إطلاق النار لن يفيد سوى حماس ونسعى لفرض هدن إنسانية مطولة.

رسالة بايدن لإسرائيل

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إن إسرائيل ملزمة بتوخي أكبر قدر ممكن من الحذر في ملاحقة الأهداف، مؤكدًا أنه طلب منها أن تكون “حذرة للغاية” في عمليتها العسكرية بـ مستشفى الشفاء بغزة.



وأضاف بايدن للصحفيين، أنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأنه سيكون من الخطأ احتلال غزة.



وتابع أنه يبذل كل ما في وسعه لتحرير المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، لكن هذا لا يعني إرسال الجيش الأمريكي.



وأبدى «تفاؤلًا معتدلًا» بإمكان توصُّل إسرائيل وحماس لاتفاق حول إطلاق سراح رهائن.

كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن ذِكْر مزاعم إسرائيلية تحدثت عن إقدام عناصر حركة حماس على قطع رءوس أطفال في مستوطنات غلاف غزة خلال هجوم 7 أكتوبر -على غير الحقيقة- رغم تراجع البيت الأبيض في وقت سابق عن هذه التصريحات.



حماس تخطط لمهاجمة إسرائيل مجددا

جاء حديث بايدن للصحفيين في مدينة سان فرانسيسكو، حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينج، مساء الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي: "حماس قالت علنا إنها تخطط لمهاجمة إسرائيل مجددا كما فعلت من قبل، وستقطع رؤوس الأطفال الرضع، وستحرق النساء والأطفال وهم أحياء".