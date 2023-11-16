بايدن: أوضحنا للإسرائيليين أنه سيكون من الخطأ احتلال غزة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء إن إسرائيل ملزمة بتوخي أكبر قدر ممكن من الحذر في ملاحقة الأهداف، مؤكدًا أنه طلب منها أن تكون “حذرة للغاية” في عمليتها العسكرية بـ مستشفى الشفاء بغزة.
وأضاف بايدن للصحفيين أنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأنه سيكون من الخطأ احتلال غزة.
وتابع أنه يبذل كل ما في وسعه لتحرير المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، لكن هذا لا يعني إرسال الجيش الأمريكي.
وأبدى «تفاؤلًا معتدلًا» بإمكان توصُّل إسرائيل وحماس لاتفاق حول إطلاق سراح رهائن.
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