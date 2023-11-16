رغم ثبوت عدم صحتها، بايدن يكرر مزاعم قطع رءوس الأطفال

كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن ذِكْر مزاعم إسرائيلية تحدثت عن إقدام عناصر حركة حماس على قطع رءوس أطفال في مستوطنات غلاف غزة خلال هجوم 7 أكتوبر -على غير الحقيقة- رغم تراجع البيت الأبيض في وقت سابق عن هذه التصريحات.

حماس تخطط لمهاجمة إسرائيل مجددا

جاء حديث بايدن للصحفيين في مدينة سان فرانسيسكو، حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينج، مساء الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي: "حماس قالت علنا إنها تخطط لمهاجمة إسرائيل مجددا كما فعلت من قبل، وستقطع رؤوس الأطفال الرضع، وستحرق النساء والأطفال وهم أحياء".

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قطع رؤوس الأطفال

وأضاف، وفق التصريحات التي نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية: "لذلك، فإن الفكرة بأنهم (عناصر حماس) سيتوقفون ولن يفعلوا شيئا غير واقعية".

لكن حماس لم تصدر إعلانا كهذا، وليس من الواضح من أين استقى الرئيس الأمريكي هذا الحديث.

وكان البيت الأبيض قد تراجع، الشهر الماضي، عن تصريحات بايدن بشأن رؤيته صور أطفال إسرائيليين "قطعت رؤوسهم على يد حماس".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسئول في الإدارة الأمريكية، قوله إن هذه التصريحات كانت مبنية على "مزاعم" مسؤولين إسرائيليين وتقارير إعلامية محلية.

أكاذيب إسرائيل

وأوضح المسؤول أن بايدن والمسؤولين الأمريكيين "لم يروا هذه الصور، ولم يتحققوا بشكل مستقل من أن حماس تقف خلف هذه المزاعم".

ولم تقدم إسرائيل دليلا عن حدوث شيء كهذا.

وفي وقت لاحق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لا وجود لمعلومات تؤكد واقعة "قطع حماس رءوس الأطفال".