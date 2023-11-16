حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة أبواب المقابر
قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب "الخلع".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.