حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة أبواب المقابر

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب "الخلع".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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