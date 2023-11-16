الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة أبواب المقابر

حبس تشكيل عصابي،
حبس تشكيل عصابي، فيتو

 قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب "الخلع".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الدرب الأحمر النيابة العامة سرقة أبواب المقابر

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