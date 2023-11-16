علي جمعة يكشف نصيحة رسول الله لتحقيق الانتصار في غزة

انتصار غزة، كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، عن الوصفة التي وضعها لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عندما يضيق بنا الأمر وتضيق الأرض علينا بما رحبت، ونقع فريسة للأمم، وهي الوصفة التي تحقق الانتصار في غزة.

الله أمرنا بالوحدة وعدم التفرق

ولتحقيق انتصار غزة، طالب الدكتور علي جمعة بوحدة الأمة واتحادها، مؤكدًا على نصيحة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي نصحنا بالاتحاد حتى لا تتداعى علينا الأمم، وأن الله أمرنا بالوحدة وعدم التفرق، لنتغلب على أعدائنا.

نصيحة رسول الله للنصر على الأعداء، فيتو



وقال الدكتور على جمعة لنتمكن من تحقيق انتصار غزة: "عدونا يرتع من كثرة فرقتنا وقلة حيلتنا يضرب هذا وذاك، ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وكل عناصر الوحدة موجودة بين المسلمين إلا أن عناصر الفرقة في الواقع أكثر".

وعن وصفة رسول الله للانتصار في غزة قال علي جمعة: “عندما يضيق بنا الأمر وتضيق بنا الأرض بما رحبت ويتغير علينا الزمان ونقع فريسة للأمم، أمرنا سيدنا رسول الله ﷺ أن نلتمس الهداية من كتاب الله”، وقال:" من التمس الهداية في غيره أضله الله".

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المسلمون يتركون هداية رسول الله

وتابع جمعة قائلًا: "ومن الهداية التي تركها لنا سيدنا رسول الله ﷺ نكررها وكثيرًا لا نفعلها، ونأمر بها وكثيرًا ما نتغاضى عنها "الوحدة "؛ وحدة القلوب، ووحدة الصفوف، ووحدة الأمة، وعدم الفرقة فيما بيننا حتى نكون يدًا واحدة أمام الناس أجمعين".

وأضاف "الناس ليسوا كلهم أعداء ولا كلهم أصدقاء، ولا كلهم حلفاء ولا كلهم خصماء، الفرقة أصابت الأمة وأصابت الناس، وأصبح المسلمون يتنازعون فيما بينهم أكثر مما يتفقون، ويختلفون أكثر مما يتوحدون، والله تعالى يأبى ذلك ورسوله".

وعلق على جمعة فقال: "تركنا سيدنا رسول الله ﷺ بعد أن وحد قبلتنا ووحد صلاتنا ووحد كلمتنا على كلمة سواء "لا إله إلا الله محمد رسول الله" كلمة تجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت، فإذ بنا تركنا كل ذلك ورائنا ظهريًا ولم نستمع لكلام الله تعالى ولا لكلام رسوله حتى أصبحنا في هذا البلاء الذي نحن فيه، والذي ندعو الله أن يزيله ولا ندعوه سبحانه أن نصبر عليه؛ فإن الصبر على هذا البلاء من الفرقة أمر لا يقره الله ولا يحبه رسوله ولا المؤمنون."

الانتصار في غزة يحدث بالاتحاد، فيتو



قال تعالى ﴿واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تَفَرَّقُوا واذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ فجعل خلاف الاعتصام بحبل الله على سبيل الوحدة طريقًا للضلال والهلاك وجعله على شفا حفرة من النار."

وعن أهمية الاتحاد قال جمعة: "علمنا الله ورسوله الاتحاد، وكثير من الناس ما يسأل لما تقولوا هذا؟ وهل يتأثر الناس به؟ الكلمة ولو كانت بسيطة متى خرجت لله وبأمر الله؛ فإن الله يسمّع بها العالمين إلى يوم الدين؛ وعندكم مثالكم الأعظم ونبيكم الأكرم ﷺ وقد أتى وحده فتكلم بالكلام الصدق فإذ به أكثر الناس تبعًا إلى يوم الدين، وإذ به قد رفع الله له ذكره وأعلى شأنه وجعل أتباعه أكثر أتباع دين على وجه الأرض وعلى مر العصور"

الأعداء يتداعون على الأمة، فيتو



وقال جمعة: "نبيكم وهو الصادق المصدق الذي كان له قلب هو جوهر القلوب وكانت له روح هي سيدة الأرواح، لما تكلم من قلبه كلمة طيبة خرجت للعالمين بصدق لوجه الله تعالى أثرت في الناس؛ أثرت فيهم وهزتهم عبر العصور وعلى كر الدهور وفي كل مكان وفي كل الأحوال."

الدعوة للوحدة لتحقيق النصر على الأعداء

وتابع "ادعوا إلى الوحدة وإلى تأليف الصفوف فينتهي النزاع والخصام بين الناس فيما بينهم، ويقل الخصام والنزاع بين الدول التي تنتمي إلى دين واحد، وها هو عدونا يرتع من كثرة فرقتنا وقلة حيلتنا يضرب هذا وذاك، ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وكل عناصر الوحدة موجودة بين المسلمين إلا أن عناصر الفرقة في الواقع أكثر".

إقامة الدين وعدم التفرق

واختتم علي جمعة حديثه عن الوحدة بين الأمة فقال: "فالأمر مرده إلينا ونحن أصحاب الرأي العام، وها هو في ديننا وما زلنا مؤمورين به ﴿ومَا وصَّيْنَا بِهِ إبْرَاهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ كلام يكتب بالإبر على مأقي البصر، يكتب بالذهب ليعلق كشعار وبرنامج للمسلمين ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إلَيْهِ مَن يَشَاءُ ويَهْدِي إلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ هذا هو الذي أُمرنا به من ربنا عبر العصور أن نقيم الدين وألا نتفرق فيه."