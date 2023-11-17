الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

تعرف على التغطيات التأمينية لنقل البضائع ضد مخاطر الحروب

التأمين على البضائع،
التأمين على البضائع، فيتو

توفر الصناديق العربية لتأمين أخطار الحرب،  التغطيات التأمينية  ضد أخطار الحرب في العالم العربي، وهذه التغطيات بهدف أساسي وهو الحفاظ على مصالح أسواق التأمين العربية والإقليمية، وتقديم مجموعة شاملة من التغطيات التأمينية المدعومة من قبل كيانات عالمية من الدرجة الأولى.

التغطيات التأمينية وتشمل:

تأمين أخطار الحرب في الشحن البحري والجوي للبضائع:
و تستند هذه التغطية على شروط  الشحن وتشمل تغطية ممتدة للخسائر المادية والأضرار الناجمة عن الحروب.

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وتتبع التغطية الشروط  المعترف بها دوليا

تأمين أخطار الحرب لأجسام السفن:

يغطي هذا التأمين مخاطر الحروب البحرية وغيرها من المخاطر ذات الصلة، بما في ذلك الإرهاب والقرصنة، والتي يتم استثناؤها من وثيقة  التأمين على أجسام السفن والآلات البحرية.

وتتبع التغطية الشروط  المعترف بها دوليا.

تأمين أخطار الحرب للنقل على اليابسة:

يشمل هذا التأمين أخطار الحرب والأضرار الناجمة عنه والإرهاب والمصادرة والاختطاف للبضاعة المنقولة برًا.

تأمين أخطار الحرب - البضائع:

وتستند هذه التغطية على الشروط المعهدية للشحن وتشمل تغطية ممتدة للخسائر المادية والأضرار الناتجة عن الحروب، والحرب الأهلية، والتمرد والثورات، والمخاطر الأخرى المتعلقة بالحرب. تتبع التغطية الشروط المعترف بها دوليا.

تأمين أخطار الحرب - أجسام السفن:

ويغطي هذا التأمين مخاطر الحروب وغيرها من المخاطر ذات الصلة، بما في ذلك الإرهاب والقرصنة بموجب الشروط المعهدية، والتي يتم استثناؤها عادةً من وثيقة  التأمين على أجسام السفن والآلات البحرية.

تأمين أخطار الحرب - النقل على اليابسة:

يشمل هذا التأمين أخطار الحرب والأضرار الناجمة عنه والإرهاب والمصادرة والاختطاف للبضاعة المنقولة برًا.

التأمين ضد الإرهاب والتخريب - العنف السياسي:

ويشمل هذا التأمين الخسائر والأضرار وما ينجم عنها بسبب عمليات الإرهاب والتخريب والعنف السياسي.

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