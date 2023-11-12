تغطيات واستثناءات وثيقة التأمين على المنازل

يوفر تأمين المنازل الحماية والأمان من أي تهديد يتعرض له المالك أو المستأجر، فتغطي هذه الوثيقة الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الحوادث كالحرائق والانفجارات والسرقات، وتضمن للعملاء الاستقرار المادي والمالي، ويمكن أيضًا إضافة التأمين على الأسرة والمسئولية تجاه المالك أو الجيران.

الاستثناءات العامة

يوفر تأمين المنازل الحماية والأمان من أي تهديد يتعرض له المالك أو المستأجر، فتغطي هذه الوثيقة الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الحوادث كالحرائق والانفجارات والسرقات، وتضمن للعملاء الاستقرار المادي والمالي، ويمكن أيضًا إضافة التأمين على الأسرة والمسئولية تجاه المالك أو الجيران.

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مواصفات وثيقة تأمين المنزل

تتخصص باقات تأمين المنزل في حماية منزلك ومحتوياته من التلف أو السرقة في حال حدوث أي حدث ما غير متوقع مثل الحروق والانفجارات.

بوليصة تأمين المنزل من الناحية المادية في تغطية تكاليف أي ضرر واقع على المنزل ولا يمكن تداركه بسهولة، وخاصة في حال أضرار مثل أضرار الحريق أو الفيضانات، بالإضافة إلى استبدال الأغراض الثمينة المسروقة في حال تعرض المنزل للسطو، فتأمينك لبيت المعيشة يمنحك الأمان والاطمئنان الدائمين.

مواصفات وثيقة تأمين المنزل

على عكس أنواع باقات التأمين الأخرى التي تحتاجها بالضرورة لحاجات مختلفة، فإن تأمين المنزل ليس شرطًا قانونيًا لأصحاب المنازل أو المستأجرين، إنما هو اختيار جيد يجعلك أنت ومنزلك وعائلتك في مأمن من أي أضرار أخرى، كما أنه يمنحك راحة البال الدائمة في حال حدوث خطأ ما بشكل مفاجئ.

مع العلم أن الأشخاص الذين يسعون للحصول على القروض بضمان الأصول والعقارات، فمن المحتمل أن يصر البنك على حصولك على تأمين المنزل أو المبنى قبل أن يسمح لك باقتراض المال، وفي حال إذا كنت مستأجرًا؛ فستحتاج فقط إلى تغطية متعلقاتك - يعتني المالك بغطاء المباني.

من يحتاج إلى تأمين المنزل؟

على الرغم من أن التأمين على المنزل ليس مطلوبًا قانونيًا بنفس طريقة التأمين على السيارة، إلا أنه لا يزال مهمًا ومفيدًا في حماية منزلك. هناك سياسات مصممة لجميع أنواع الركاب، بما في ذلك:

أصحاب المنازل

إذا كنت تملك منزلًا خاص بك، أو تقوم حاليًا بسداد قرض عقاري، سيكون من الأفضل أن يكون لديك تأمين المنزل من الهيكل المادي وأي متعلقات تمتلكها بداخله.

المستأجرون

إذا كنت مستأجرًا خاصًا في عقار ما، ستكون مسؤولًا فقط عن ممتلكاتك الخاصة، ولن تحتاج إلى الحصول على تأمين المنزل حيث يقتصر ذلك على مالك العقار وليس المستأجر.

ملاك العقارات

إذا كنت تمتلك عقارًا وتقوم بتأجيره، ستكون مسؤولًا قانونًا عن حالة العقار، بالتالي فقد تحتاج إلى الحصول على تأمين المنزل لتغطية المبنى والمحتويات الموجودة بداخله.

أصحاب منازل المصيف

إذا كنت تمتلك منزل للعطلة، سيكون من الأفضل أن تحصل على الأرجح على تأمين المنزل المتخصص للعقارات الفارغة لفترات طويلة من الزمن، وذلك لحماية ممتلكاتك وأغراضك طوال الوقت.

أنواع تأمين المنزل التي يمكن الحصول عليها

هناك نوعان من أنواع تأمين المنزل:

تأمين المباني أو العقارات.

تأمين محتويات المنزل.

يمكن الحصول على كل منهما على حدة أو الحصول على كليهما من نفس الشركة في بوليصة تأمين على البيت مشتركة.

ويأتي كل منهما كالتالي:

تأمين المباني: يغطي تأمين المباني الهيكل المادي لمنزلك - الطوب والبناء - وأي تركيبات خارجية دائمة (من الأبواب إلى حوض المطبخ).

تأمين المحتويات: يوفر لك تأمين المحتويات أو تأمين الممتلكات في المنزل (مثل التلفزيون والأثاث) من التلف أو السرقة، كما تغطي بعض السياسات في الوثائق حماية الأغراض أثناء تواجدك بالخارج أيضًا.

تأمين المنزل المشترك

تأمين المنزل المشترك هو وثيقة تمنحك الجمع بين تأمين المباني وتأمين الممتلكات في آن واحد، وهو ما يجعلها مناسبة خاصة في حال التأمين على ممتلكات ثمينة أو قطع أثاث ذات قيمة عالية.

التغطيات والاستثناءات التي تقدمها وثيقة تأمين المنزل

يمكن اختيار باقة تأمين على البيت بما يناسبك تحديدًا سواء كان مع أو بدون الممتلكات، لكن يجب الاطلاع على حدود واستثناءات الوثيقة المدرجة بينك وبين شركة التأمين وتتوافر في:

حدود تغطية تأمين المنزل

تغطية تكاليف الضرر الذي يلحق بممتلكاتك.

تغطية الحوادث الناجمة عن أحداث مثل الحريق والسرقة وانهيار المباني والفيضانات، كما تشمل التغطية الأضرار التي تلحق بالجراجات والمباني الخارجية وأي شيء بداخلها.

تكلفة الإيجار المفقود أو توفير مكان آخر للإقامة.

إذا لم يدفع لك المستأجر؛ أو إذا كنت بحاجة لمكان آخر للإقامة.

الحماية من الإصابات أو أضرار الممتلكات.

الأشخاص المتضررون أثناء العمل في المباني والمنازل الخاصة بالمؤمن عليه.

الاستثناءات التي لا يغطيها تأمين المنزل

الضرر الناتج عن الرطوبة والعفن أو أضرار الصقيع.

الضرر الذي حدث ببطء مع مرور الوقت لقدم المباني.

تضرر الأسوار أو البوابات نتيجة العواصف.

مشاكل تأسيس البنايات.

الحوادث الناتجة عن الإهمال.

أضرار عدم وجود صيانة دورية.