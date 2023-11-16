مجلس مدينة الأقصر ينفذ أعمال إزالة بناء مخالف

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بتنفيذ أعمال عدد ٢ حالة إزالة تعدي بالبناء المخالف بإجمالي مساحة حوالى ٣٧٤ م٢.

والحالة الأولى عبارة عن بناء سور بأرض زراعية، ناحية الجولي فيل بمنطقة جزيرة العوامية بمساحة ٣٥٠ م، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، والحالة الثانية، عبارة عن هدم حوائط غرفتين وحمامين بالدور الرابع علوى لإحدى العقارات أمام مدرسة طيبة الإعدادية بشارع معبد الكرنك بمسطح 24 م٢.

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شارك في تنفيذ أعمال الإزالة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وهاشم يوسف أحمد رئيس قسم حماية الأراضي، وقسم شرطة الأقصر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف وإزالتها فى المهد.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.