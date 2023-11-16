الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

ضبط وتحرير 450 مخالفة تموينية خلال 48 ساعة في الجيزة

حملة تموين بالجيزة،
حملة تموين بالجيزة، فيتو

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.


وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين خلال 48 ساعة الماضية والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 450 مخالفة تموينية حيال المخابز غير الملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.


ضبط 44 طنا ما بين دقيق مدعم وسكر وأرز

وكان اللواء أحمد راشد أكد أن الحملات الرقابية تمكنت خلال الشهر الماضي من ضبط ٤٤ طنًّا ما بين دقيق مدعم وسكر وأرز ومكرونة ونخالة مجهولة المصدر و٣٠٩٧ كرتونة زيت تمويني بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن. 


وأوضح أن المخالفات المحررة شملت ضبط ٢٣٢٨ مخالفة لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي ١٢١٠ بحوزة مخابز وبدالين تموينيين بمناطق أوسيم والبدرشين للاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين وحيازة سلع مجهولة المصدر.

Advertisements


تحرير 577 محضرًا تموينيًّا لمحال عامة

وأكد راشد أنه تم تحرير ٥٧٧ محضرًا تموينيًّا لمحال عامة لعدم إعلان الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة وضبط ١٨ ألف علبة سجائر مخزنة إلى جانب تحرير ١٦ محضرًا لمحطات وقود ومستودعات لضبط عددًا من المخالفات بهم.


وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه. 


وشملت الحملات ضبط مخزن لإعادة تدوير الزبدة الصناعي وتحويلها إلى زبدة بلدي بالمخالفة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حي الدقي والعجوزة

ووجه المحافظ بمراجعة أعمال الرصف التي تمت بعددًا من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافة الملاحظات. 
 

وخلال جولته استمع المحافظ لعدد من شكاوى وآراء المواطنين مؤكدًا الاستجابة لهم، رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة.

بحضور 250 واعظا، أوقاف الإسماعيلية تنظم اللقاء التثقيفي الثاني (صور)

غزل المحلة يوجه الشكر إلي خالد عيد بعد مران اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الدقي العجوزة محافظة الجيزة محطات البنزين محافظ الجيزة مديرية التموين جمال

مواد متعلقة

لحظة تفجير عبوات ناسفة في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين بمخيم جنين (فيديو)

بحضور 250 واعظا، أوقاف الإسماعيلية تنظم اللقاء التثقيفي الثاني (صور)

ورشة عمل للتوعية بحقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالغربية

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

الأكثر قراءة

الرئيس الصيني يواجه بايدن بـ"القضية الأخطر" ويطالبه بـ 3 إجراءات ملموسة

خبيرة تكشف ماذا يحدث في تداولات البورصة المصرية حال تحريك سعر الجنيه المصري

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحكاية 5 سنوات من الإعجاب إلى الطلاق (فيديوجراف)

قصة علاقة أحمد فهمي وهنا الزاهد من التعارف إلى الطلاق، وكيف تنبأت رجاء الجداوي بنهايتها

بايدن يحذر من التنافس بين الصين وأمريكا

إن بي سي: إدارة بايدن قلقة من خطة إسرائيل إقامة منطقة عازلة شمال غزة وتعتبرها غير مقبولة

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد 4 سنين زواج

مسرح الطليعة يعلن إلغاء عرض "الليلة الموعودة"، اعرف السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

بسبب المستحقات، دعوى قضائية ضد نيمار في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات JMC بيك أب نصف النقل خلال شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية