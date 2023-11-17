أهم 5 أنشطة اقتصادية تستحوذ على أكبر نسبة مشتغلين خلال الربع الثالث من 2023

رصدت نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2023

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2023

1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.276مليون مشتغـــل (4.344 مليون ذكور، 932ألف إناث) بنسبة 17.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

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2. بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.712 مليون مشتغل (3.956مليون ذكور، 756 ألف إناث) بنسبة 15.9٪ من اجمالي المشتغلين.



3. كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.188مليون مشتغل (4.160 مليون ذكور،28 ألف إناث) بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين ,



4. بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.906مليون مشتغل (3.532مليون ذكور ,374 ألف إناث) بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين.



5. بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.694 ملـيون مشتـغل (2.664 مليـون ذكور،30 الف إناث) بنسبة 9.1٪ من إجمالي المشتغلين.

ثالثا:المشتــــــغلون:

29.693 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2023

بلغ عـدد المشتغلين 29.693 مليون فرد بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 3.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.580 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.113مليون مشتغل.

المشتغلون طبقًا للحالة العملية:

71.9 % نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام2023

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي21.352 مليون مشتغل ( 18.148 مليون ذكور، 3.204مليون إناث) بنسبة 71.9٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 72.8٪ في الربع السابق،مقابل 74.4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 960 ألف مشتغل ( 914 ألف مشتغل ذكور، 46 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.2٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.0٪ في الربع السابق مقــابل 3.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.725 مليون مشتغل (5.085مليون مشتغل ذكور، 640 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.3٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.1٪ في الربع السابق مقابل 18.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.656 مليون مشتغل (703 ألف مشتغل ذكور، 953 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 5.6 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5,1٪ في الربع السابق مقابل 4.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

رابعًا: المساهمة في النشاط الاقتصادي:

44,6٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام

• بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 44.6٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 43.0% خلال الربع السابق مقابل 42.7% في الربع المماثل للعام السابق .

• بلغ معدل المساهمة (الذكـور 71.2٪ مقابل 69.2٪ فى الربع السابق مقابل 69.6٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإنــاث 16.7٪ بينما كان 15.5٪ في الربع السابق مقابل 14.3 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق).

• بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 44.1٪، في الريف 45.0٪) بينما كان (في الحضر 41,9٪، 43.8٪ في الريف) في الربع السابق ، مقابل (في الحضر 42.7 ٪، في الريف 42.7 ٪) في الربع المماثل من العام السابق.

• سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 60.4٪.

أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين:

• نشاط تجارة الجملة والتجزئة (505) ألف مشتغل عن الربع السابق.

• نشاط الصناعات التحويلية (170) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط التشييد والبناء(134) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي(90) ألف مشتغل عن الربع السابق.

• نشاط الغذاء والإقامة(73) ألف مشتغل عن الربع السابق.