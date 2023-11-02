الخميس 02 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع بيانات إعانات البطالة الأمريكية لتسجل 217 ألف طلب

بيانات البطالة الأمريكية،
بيانات البطالة الأمريكية، فيتو

صدرت منذ قليل، بيانات إعانات البطالة الأمريكية، والتي من شأنها توفير مزيدًا من الإشارات حول خطوات الفيدرالي القادمة بشأن السياسة النقدية بعد تثبيت أسعار الفائدة أمس الأربعاء.

 

بيانات إعانات البطالة الأمريكية

 وتحفز بيانات إعانات البطالة الصادرة منذ قليل، الفيدرالي الأمريكي على إنهاء سياسته النقدية المتشددة، وذلك بعدما ارتفعت طلبات الإعانة وجاءت أعلى من القراءة السابقة وأعلى أيضًا من التوقعات، وهو الأمر الذي يشير إلى اتجاه الاقتصاد نحو الركود الناعم.

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 وبعد صدور البيانات، فاقم مؤشر الدولار من خسائره، فيما عزز الذهب من ارتفاعاته.

معدلات البطالة، فيتو

 

معدل ارتفاع إعانات البطالة الأمريكية

سجلت إعانات البطالة 217 ألف طلب، أعلى من توقعات الخبراء الذين توقعوا 210 آلاف. خاصة أنها قد سجلت 212 ألفًا بقراءة الأسبوع الماضي بعد تعديل القراءة.

 

وبذلك ارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 210 آلاف، بعد أن سجل بقراءة الأسبوع الماضي 208 آلاف.

 

المؤشر الأسبوعي للبطالة

 يقدم المؤشر الأسبوعي للبطالة بيانات وقتية للغاية، ويحدد مقدار الأفراد المطالبين بالتأمين من البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي ويرى التجار البطالة كمؤشر يعطي إشارة بسيطة على الأداء المستقبلي للاقتصاد. للاتجاه الهبوطي تأثير إيجابي على عملة البلاد، حيث يميل العاملون إلى إنفاق المزيد من المال.

إعانات البطالة الأمريكية تسجل 207 آلاف طلب

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 8 أسابيع

أسعار الذهب والدولار الآن

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1997 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.31% إلى 1989 دولارا للأوقية.

 

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.85%، إلى 105.822 نقطة.

 

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