الخميس 16 نوفمبر 2023
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اشتعال النيران في طائرة إيرباص، والسبب غريب (فيديو)

طائرة إيرباص A321،
طائرة إيرباص A321، فيتو

 نشبت النيران في محرك طائرة إيرباص A321 أثناء تحليقها فوق البرازيل، وذلك بعد اصطدامها بطائر، مما أثار فزع الركاب خلال الرحلة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وحسب "نيويورك بوست"، وفي التفاصيل، فقد أقلعت الطائرة التابعة لشركة "لاتام إيرلاينز"، ومقرها تشيلي، من سلفادور في رحلة مدتها ثلاث ساعات إلى ساو باولو، وبشكل مفاجئ اصطدم طائر بجناحها الأيمن. 

هبوط اضطراري

وأوضح مقطع فيديو متداول من داخل الطائرة، اندلاع شرارة من المحرك، فيما سارع الطيار إلى الهبوط الاضطراري في مطار سلفادور ديبوتادو لويس إدواردو ماجالهايس الدولي.

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وحتى بعد أن نجح في الهبوط بأمان، زاد اشتعال النيران في المحرك، فيما عبر الركاب عن امتنانهم لطاقم الطائرة بالتصفيق لهم.

نقل الركاب بأمان

إلى ذلك، قال أحد مندوبي شركة الطيران، إنه تم نقل جميع الركاب بأمان على رحلات أخرى.

وقال بيان للشركة: "نؤكد أننا نتخذ كافة الإجراءات الفنية والتشغيلية لضمان رحلة آمنة للجميع". 

وأضافت أنها تقوم بالتحقيق حول السلامة الجوية في هذه الواقعة.

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