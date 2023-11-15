الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسقاط طائرة مسيرة فى البحر الأحمر، ومصادر أمريكية تكشف التفاصيل

قوات أمريكية، فيتو
قوات أمريكية، فيتو

كشفت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، أن سفينة تابعة للبحرية أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من اليمن في البحر الأحمر.

إسقاط طائرة فى البحر الأحمر

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز الإخبارية " أن هذه هي المرة الثانية التي تُسقط فيها أمريكا مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية منذ اندلاع حرب غزة.

وذكرت المصادر الأمريكية، أن المدمرة الأمريكية توماس هودنر من فئة أرلي بيرك أسقطت الطائرة المسيرة في وقت سابق من صباح اليوم.

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استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر


ولم يفصح المسؤولان عما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة، أو مدى اقترابها من السفينة قبل إسقاطها.  

وكانت قد هددت جماعة "الحوثي" في اليمن، باستهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.

وتحدث زعيم  جماعة الحوثي، عبد الملك بدرالدين الحوثي، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد في اليمن، وقال إن الشهداء مدرسة نموذجية تجسد لنا قيم الإسلام ومبادئه، وفي كل عام نحرص على إحياء ذكراهم، عرفانًا بحقهم واعترافًا بأهمية ما يتحقق في واقعنا كثمرة لعطائهم.

وتابع: ‌‎‌"مأساة الشعب الفلسطيني الكبيرة موجودة منذ 70 عامًا، وغزة تعيش حاليا جرائم إبادة جماعية وقتل بدم بارد للناس حتى في مساجدهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومدارس المنظمات الأممية التي لجأوا إليها".

وأضاف: "الأمريكي والإسرائيلي وجهان لعملة الطغيان والإجرام والامتهان للشعوب والنزعة العدوانية للمجتمعات البشرية".
 

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