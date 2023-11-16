الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 16-11-2023

سعر النحاس اليوم،فيتو
سعر النحاس اليوم،فيتو

 شهدت أسعار النحاس اليوم الخميس 16-11-2023، استقرارا ملحوظا، إذ يستخدم  النحاس على نطاق واسع في ‏قطاعات الطاقة والبناء والنقل.

ونستعرض سعر النحاس اليوم الخميس:

أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم الخميس

وسجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم 3.749 دولار.

وسجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة 3.7600 دولار.

وسجل أدنى سعر اليوم لخام النحاس 3.7180 دولار.

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر 

وسجل سعر كيلو النحاس اليوم بين 280 إلى 297 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

Advertisements

وسجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة  اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

وسجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

واستقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

397,3 مليون دولار، واردات مصر من النحاس خلال الربع الأول من 2023

وكشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مارس 2023، عن تراجع فاتورة واردات مصر من النحاس  ومنتجاتها خلال الربع الأول من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس”.

واردات مصر من النحاس خلال الربع الأول من عام  2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من النحاس 397 مليونًا و272 ألف دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 445 مليونًا و679 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ 48 مليونًا و407 آلاف دولار.

واردات مصر من النحاس خلال مارس 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فـيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد النحاس خلال شهر مارس الماضي جاءت بقيمة 154 مليونًا و671 ألف دولار، مقابل 201 مليون و812 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 47 مليونًا و141 ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار النحاس أسعار النحاس اليوم الخميس أسعار النحاس اليوم

مواد متعلقة

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

بيان عاجل من السعودية بشأن قرارات مجلس الأمن الخاصة بغزة

أمر رئاسي بسرعة استقبال طفل فلسطيني وتوفير كافة الرعاية الطبية له في مصر

طفل غزة للمصريين: بطلب معالجة رجلي ليه بتقطعوها خلوني أمشي، والرئيس يستجيب

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عمر كمال عبد الواحد

الاحتلال الإسرائيلي ينذر بالإخلاء العاجل لهذه الأحياء حتى الرابعة عصرًا

ماذا يحدث في سعر الدولار بمصر، آخر تطورات أسعار العملة الخضراء اليوم الخميس

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المبيدات الحشرية تهدد القدرة الإنجابية للرجال

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 17-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم

أسعار الشوفان اليوم الخميس 16-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة جيبوتي.. نتائج منتخب مصر مع فيتوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

هل يكلمنا الله يوم القيامة في وقت واحد؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية