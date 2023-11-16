النيابة تستعجل تحريات الأجهزة الأمنية بشأن شاب أطلق النار على 3 طلاب في المقطم

استعجلت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية تحريات الأجهزة الأمنية بشأن المتهم بإصابة 3 طلاب، بعدما أطلق النار عليهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة.



وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (3 طلاب- مقيمين بدائرة القسم "مصابين برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى، وأكد أحدهم تضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.