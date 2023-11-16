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دراسة علمية تكشف درجة حرارة الكرة الأرضية بعد 80 عاما

درجة حرارة الكرة
درجة حرارة الكرة الأرضية، فيتو

الاحتباس الحراري يستمر بعد ثبات انبعاثات غازات دفيئة، حتى يتم تحقيق توازن حراري جديد، يطلق عليه "الاحتباس الحراري الملتزم"، والذي سيكون له تأثيرات على نقاط التحول المناخية، وفق دراسة نشرت في العدد الأخير من مجلة "إيرث فيوتشر".

نقاط التحول في النظام المناخي

وتعتبر نقاط التحول في النظام المناخي، العتبة التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في حالة النظام البيئي عند تجاوزها مثل ذوبان الصفائح الجليدية أو فقدان غابات الأمازون المطيرة.

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ويهدف نهج صافي الصفر، لتقليل انبعاثات غازات دفيئة حيثما أمكن ذلك وإزالة أو تعويض تلك التي يتم إطلاقها، ولكن مثل هذه الإزالة للغازات الدفيئة على نطاق واسع قد تكون غير ممكنة لمزيج من الأسباب الفنية والسياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وبدلًا من ذلك، قد يسمح مزيج من الانبعاثات المنخفضة ومصارف الكربون الطبيعية ببقاء مستويات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي ثابتة.

الاحتباس الحراري الملتزم

وفي دراسة جديدة أجراها جيسي إف أبرامز وزملاؤه بجامعة إكستر البريطانية، حول تأثيرات هذا "الاحتباس الحراري الملتزم"، الذي يستمر بعد ثبات انبعاثات غازات الدفيئة حتى يتم تحقيق توازن حراري جديد، قدم الباحثون ثلاثة سيناريوهات لكيفية ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية وإثارة أحداث نقطة التحول.

السيناريو الأول يمثل زيادة في استخدام الوقود الأحفوري، والآخر يمثل الوصول بسرعة إلى صافي الانبعاثات الصفرية، والثالث يتطابق بشكل وثيق مع المسار الحالي.

ظاهرة الاحتباس الحراري

وخلال عام 2015، حدد اتفاق باريس هدفا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية القرن.

وحسب نمذجة الباحثين، إذا ظل التأثير الإشعاعي الجوي ثابتا عند المستويات الحالية، فهناك احتمال بنسبة 83% لتجاوز 1.5 درجة مئوية وفرصة بنسبة 55% لتجاوز 2.0 درجة مئوية خلال مرحلة الاحترار الملتزم المؤقت.

صفر درجة مئوية

أما في السيناريو الذي يتطابق بشكل أفضل مع المسار الحالي، تقدر النتائج أيضًا أنه سيتم تجاوز ست نقاط تحول بحلول عام 2100، أي بعد حوالي 80 عاما، وبدون وجود خطة صافية لصفر درجة مئوية، تظهر النتائج أن درجات الحرارة قد ترتفع بنحو 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100.

ويوصي المؤلفون بالاعتماد السريع لسياسات صافي الصفر وخفض الانبعاثات لتجنب هذه السيناريوهات الكارثية، التي من شأنها أن تعيث فسادا في سكان الأرض والنظم البيئية.

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