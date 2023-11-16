اليوم، شباب الدقهلية تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الخميس انطلاق حملة التبرع بالدم «من أجل غزة» تضامنا مع الشعب الفلسطيني تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في استاد المنصورة الرياضي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وقالت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إن حملة التبرع بالدم تأتي دعما لأشقائنا في دولة فلسطين، وتحديدًا قطاع غزة، وما يحدث فيه من مجازر مأساوية وهذه الحملة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت أن الهدف من هذه الحملة هو المساهمة في علاج أشقائنا المصابين وتقديم يد العون والمساعدة لهم وتحقيق التضامن الإنساني بين الشعبين المصري والفلسطيني.

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وتابعت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مبادرة التبرع بالدم من أجل غزة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لوزارة الشباب والرياضة وتقديم الدعم الكامل من مساعدات طبية وغيرها للجرحى والمصابين لإخوتنا وأشقائنا في قطاع غزة وهذه الحملة تكون على مستوى محافظة الدقهلية في مراكز الشباب بالكامل وستنطلق الحملة داخل استاد المنصورة الرياضي بمدينة المنصورة.