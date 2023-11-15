أخبار الرياضة اليوم.. صلاح يقترب من رقم تاريخي.. ومنتخب الشباب يتعادل مع ليبيا.. ويد مصر يصطدم بالكاميرون في أمم إفريقيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

يقترب محمد صلاح لاعب المنتخب المصري المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق رقم قياسي مع منتخب مصر، خلال التصفيات الإفريقية الحالية المؤهلة إلي كأس العالم 2026، المقرر إقامته في المكسيك وكندا وأمريكا.

ويقترب محمد صلاح من أن يصبح أكثر لاعب مصري يسجل في التصفيات، حيث يتواجد في المركز الثالث على مستوى اللاعبين المصريين برصيد 11 هدفا، خلف عمرو زكي صاحب المركز الثاني برصيد 12 هدفا ومحمد أبوتريكة صاحب المركز الأول برصيد 14 هدفا، حيث يحتاج محمد صلاح 3 أهداف لمعادلة رقم محمد أبوتريكة.

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كما يوجد لدي محمد صلاح فرصة للوصول لصدارة اللاعبين الأكثر إحرازا في تاريخ التصفيات، حيث يبتعد بفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الأول الإيفواري ديديه دروجبا.

كرة اليد، أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا والكاميرون وكونغو برازفيل.

وشهدت القرعة حضور البنيني منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024، خلال الفترة من 19 وحتى 29 يناير المقبل على مجمع الصالات المغطاة بمدينة نصر.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، مشاركة 16 منتخبا في منافسات البطولة.

تعادل منتخب الشباب المصري أولى مبارياته أمام نظيره الليبي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب الكرم ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت ٢٠ سنة، التي تستضيفها تونس في الفترة من ١٣ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري، بمشاركة خمس منتخبات هي: تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر والمغرب وليبيا.

سيطر المنتخب الليبي على أغلب فترات الشوط الأول، وكان الأفضل والأكثر تهديدا لمرمى الفراعنة الصغار، وترجم محاولاته الهجومية بهدف التقدم في الشوط الأول.

منتخب مصر، شارك محمد النني، لاعب منتخب مصر، في المؤتمر الصحفي الذي عقده البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي، للحديث عن مباراة الفراعنة أمام جيبوتي، المحدد لها مساء غد الخميس في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال محمد النني في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر أمام جيبوتي، إنه حزين جدا بسبب ضعف الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، وتمنى أن يكون الحضور كبيرا في مباراة جيبوتي غدًا في افتتاحية تصفيات كأس العالم.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع القلعة البيضاء بعد خروجه من معسكر الزمالك قبل لقاء زد بالدوري دون إذن.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن نتيجة التحقيق مع أحمد فتوح بخصم 25٪ من قيمة عقد اللاعب وإيقافه شهرا مع استمرار عرضه للبيع.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي ناد مجانا في يناير القادم.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء غدًا الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب جيبوتي القميص الأخضر بالكامل.

وحضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر كل من مينا سامح إداري الفريق وعبدالله سيد مدير المهمات

وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء غدا الخميس باستاد القاهرة الدولي.