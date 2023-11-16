اليوم، أول مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالمنصورة

تستعد محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، لتنظيم أول مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونظم المؤتمر حزب مستقبل وطن داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، بحضور نواب البرلمان وعدد من الشخصيات العامة والحزبية بالمحافظة، وذلك لإعلان دعمهم ومساندتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة انجازاته.

وفي وقت سابق كانت نظمت أمانة حزب الوفد بمحافظة الدقهلية أول مؤتمر شعبي للدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، بقرية ميت فارس بمحافظة الدقهلية، الذي أقيم تحت شعار "غزة في القلب" وحضره عدد كبير من قيادات الحزب وأعضائه بالدقهلية، واستعرض خلاله برنامجه الانتخابي ومحاوره.

Advertisements

وقال يمامة إن إسرائيل بالنسبة لأمريكا تمثل الأمن القومي والاستراتيجي لوجودها في الشرق الأوسط.

وحمل يمامة الأمة العربية والإسلامية المسئولية عما يحدث في غزة، قائلا: هناك قصور ولابد من اتخاذ خطوات لم نأخذها لأن المسألة تحتاج لرد فعل قوي لحماية فلسطين وشعبها.

وتابع يمامة: أمريكا ليست رب العالم ولهذا الكون رب يحميه، والمسألة تحتاج لتكاتف الجهود العربية وما يتم لم يكن على المستوى المطلوب، وهناك واجب وطني ومعركة فرض عين وفرض كفاية.

وكان الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، استنكر اقتصار الدور في القضية الفلسطينية على الدعاء للشعب الفلسطيني.

وأكد يمامة على ضرورة استقلال السلطة القضائية بشكل كامل، مشيرا إلى أنه يرى أن هناك اعتداء على استقلال القضاء بتدخل أحد أضلاع السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، حتى وإن كان رئيس الدولة.

وتابع: لا يجب أن يترأس رئيس الدولة المجلس الأعلى للقضاء بكل ما فيه من رؤساء للهيئات القضائية، مضيفا: القضاء لازم يكون في "حتة تانية" من حيث الاستقلالية وعدم التدخل في شئونه بأي شكل.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.