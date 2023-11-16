الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

اليوم، أول مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالمنصورة

دعم السيسي في انتخابات
دعم السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، فيتو

تستعد محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، لتنظيم أول مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونظم المؤتمر حزب مستقبل وطن داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، بحضور نواب البرلمان وعدد من الشخصيات العامة والحزبية بالمحافظة، وذلك لإعلان دعمهم ومساندتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة انجازاته.

وفي وقت سابق كانت نظمت أمانة حزب الوفد بمحافظة الدقهلية أول مؤتمر شعبي للدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، بقرية ميت فارس بمحافظة الدقهلية، الذي أقيم تحت شعار "غزة في القلب" وحضره عدد كبير من قيادات الحزب وأعضائه بالدقهلية، واستعرض خلاله برنامجه الانتخابي ومحاوره.

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وقال يمامة إن إسرائيل بالنسبة لأمريكا تمثل الأمن القومي والاستراتيجي لوجودها في الشرق الأوسط. 

وحمل يمامة الأمة العربية والإسلامية المسئولية عما يحدث في غزة، قائلا: هناك قصور ولابد من اتخاذ خطوات لم نأخذها لأن المسألة تحتاج لرد فعل قوي لحماية فلسطين وشعبها.

وتابع يمامة: أمريكا ليست رب العالم ولهذا الكون رب يحميه، والمسألة تحتاج لتكاتف الجهود العربية وما يتم لم يكن على المستوى المطلوب، وهناك واجب وطني ومعركة فرض عين وفرض كفاية.

وكان الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، استنكر اقتصار الدور في القضية الفلسطينية على الدعاء للشعب الفلسطيني.

وأكد يمامة على ضرورة استقلال السلطة القضائية بشكل كامل، مشيرا إلى أنه يرى أن هناك اعتداء على استقلال القضاء بتدخل أحد أضلاع السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، حتى وإن كان رئيس الدولة. 

وتابع: لا يجب أن يترأس رئيس الدولة المجلس الأعلى للقضاء بكل ما فيه من رؤساء للهيئات القضائية، مضيفا: القضاء لازم يكون في "حتة تانية" من حيث الاستقلالية وعدم التدخل في شئونه بأي شكل.

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