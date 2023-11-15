رئيس حملة السيسي: مرشحنا له الآلاف من البصمات والإنجازات فى ربوع الوطن

افتتح منذ قليل المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المقر الانتخابي بالإسكندرية، وذلك بحضور العميد وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة، وأعضاء الحملة المركزية، وبعض منسقي الحملة الوطنية للرئيس السيسي في الإسكندرية والقاهرة.

وحضر الافتتاح كل من محمد شعبان "منسق مؤسسة حياة كريمة في الإسكندرية"، وتم عقد مؤتمر صحفي على هامش الافتتاح.

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وفي البداية رحب المستشار محمود فوزي، بجميع الحضور، وبأعضاء الحملة المركزية على مستوى الجمهورية وأعضاء الحملة فى الإسكندرية.

وأكد فوزي، أن الحملة لها مراكز وفروع فى مختلف محافظات مصر، ويوجد بكل محافظة هيئة مكتب مكونة من جميع الكتل الداعمة والمؤيدة للمرشح عبدالفتاح السيسي سواء أحزاب أو متطوعين، مؤكدا أن الحملة مرنة معتمدة على المشاركة الشعبية الواسعة وتفتح أبوابها للجميع.

وأضاف رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، أن مرشح الحملة ليست أول مرة وله تأثير وبصمة واضحة، وشخصية معروفة، مضيفا أن جميع مقرات الحملة مفتوحة للجميع وهي منصة لاستقبال جميع أطياف الشعب للإجابة على جميع الأسئلة.

وأضاف أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي له مواقف مشرفة فيما يحدث في قطاع غزة منذ اللحظات الأولى، إذ رفض سيادته تصفية القضية الفلسطينية وكذلك رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والحصار المفروض ومنع الخدمات والمرافق، مشددًا على أن السبيل الوحيد لهذه الأزمة هو تنفيذ مقررات الشرعية الدولية المعتمدة على إقامة سلام عادل ودائم وشامل، وأن هذا لن يحدث إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد فوزي أن الحملة الرسمية سارت على نهج من تمثله فقامت بالمشاركة في جميع الوقفات الاحتجاجية الرافضة لما يحدث في الأراضي الفلسطينية والداعمة لموقف القيادة السياسية القوي، كام قامت بالمشاركة في حملات التبرع بالدم واستقبلت السفير الفلسطيني في مقرها، فضلا عن توجيه جميع الراغبين في التبرع للأنشطة الانتخابية في الحملة إلى التبرع للقضية الفلسطينية عبر مؤسسات المجتمع الأهلي المصري وخاصة مؤسسة حياة كريمة.



وأكد رئيس الحملة أن مواقف الدولة المصرية كانت سببا مهما ورئيسيا في إيضاح الصورة للمجتمع الإقليمي والدولي فيما يجرى بقطاع غزة وأول من أعاد الحديث مرة أخرى عن حل الدولتين، كما أن المواقف المصري أعادت إحياء القومية والعروبة في نفوس الشباب وصغار السن الذين لم يعاصروا أزمات القضية الفلسطينية ومجرياتها.

وتابع رئيس الحملة “مرشحنا لم يقدم لأول مرة فهو شخصية لديه الآلاف من الإنجازات والبصمات في كافة ربوع الوطن، كما أن الأحداث التي جرت خلال الشهر الماضي أجابت عن العديد من التساؤلات للبعض بتسليح الجيش، وتدريب مستمر، ومشروعات تنموية في سيناء”.

قال العميد وسام صبرى، المدير التنفيذى للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن اليوم إفتتاح المقر الخاص بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف صبرى، أن افتتاح هذا المقر يكون بمثابة التزام راسخ أمام الشعب المصرى، والتطلع لتحقيق مشهد انتخابى متميز أمام العالم، يعكس ثقة الشعب المصرى بقيادتها السياسية الحالية ومدى الإصلاح السياسى الذى تم فى السنوات الماضية بجمهورية مصر العربية

وأشار المدير التنفيذى للحملة الرسمية، أن هذا المقر لا يعتبر مكان عمل فقط، بل هو مركز حيوي يضم جميع فئات المجتمع لتحقيق طموح الشعب نحو تطوير وتعزيز مصرنا الحبيبة، ويعد أيضا منصة متكاملة للتعاون لكافه الداعمين للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي.