التحالف الوطني للجمعيات الأهلية ينظم مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

نظم التحالف الوطني للجمعيات الأهلية والعمل الأهلي، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقرر عقدها مطلع ديسمبر المقبل

وعقد المؤتمر بقرية الزهويين التابعة لمركز شبين القناطر بحضور أمانة التحالف بالقليوبية ومصطفي الكمار عضو التحالف والشيخ الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ورجل الأعمال أحمد شعلان والدكتورة نجلاء فرماوي مدير مكتب المبادرات بالمحافظة والمهندس عبد الحميد رخا رئيس الجمعية الشرعية بالقليوبية وعددا من الشخصيات العامة والمواطنين.

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أوضح مصطفي الكمار منسق التحالف الوطني للعمل الاهلي بالقليوبية وعضو حملة السيسي للانتخابات الرئاسية أن المؤتمر جري تنسيقه علي نسق مؤتمر "حكاية وطن" حيث جري سرد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة حكمه من منظور محايد وهو منظور قيادات العمل الأهلي والتنموي والتي تحوز على ثقة الشارع واحترامه بشكل كبير.

التحالف الوطني بالقليوبية، فيتو

أضاف الكمار أنه جري توجيه التحية للشعب الفلسطيني القوي الصامد رغم الممارسات والاعتداءات الصهيونية الغاشمة، وأشاد بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن مقدرات الأمن القومي المصري.

التحالف الوطني بالقليوبية، فيتو

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إن الرئيس السيسي صاحب رؤية وقيادة قوية مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر.



أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وأكد أحمد شعلان عضو أمانة التحالف بالقليوبية التأييد الكامل للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم العظيمة.



لافتا لعودة الأمن، وعودة مصر سالمة لأهلها منذ عام 2014، بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اشار شعلان أن هذا المؤتمر في حب مصر، ورسالة للعالم بأن عمال وفلاحين مصر يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي



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