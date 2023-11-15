الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

التحالف الوطني للجمعيات الأهلية ينظم مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

التحالف الوطني بالقليوبية،
التحالف الوطني بالقليوبية، فيتو

نظم التحالف الوطني للجمعيات الأهلية والعمل الأهلي، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقرر عقدها مطلع ديسمبر المقبل 

 

وعقد المؤتمر بقرية الزهويين التابعة لمركز  شبين القناطر بحضور أمانة التحالف بالقليوبية ومصطفي الكمار عضو التحالف والشيخ الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ورجل الأعمال أحمد شعلان والدكتورة نجلاء فرماوي مدير مكتب المبادرات بالمحافظة  والمهندس عبد الحميد رخا رئيس الجمعية الشرعية بالقليوبية وعددا من  الشخصيات العامة  والمواطنين. 

Advertisements

محافظ القليوبية يتابع مبادرة تخفيض السلع بأحياء شبرا الخيمة

تجارية القليوبية: معرض التجارة البينية الأفريقية يزيد الفرص التصديرية للمنتجات المصرية

أوضح مصطفي الكمار منسق التحالف الوطني للعمل الاهلي بالقليوبية وعضو حملة السيسي للانتخابات الرئاسية أن المؤتمر جري تنسيقه علي نسق مؤتمر "حكاية وطن" حيث جري سرد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة حكمه من منظور محايد وهو منظور قيادات العمل الأهلي والتنموي والتي تحوز على ثقة الشارع واحترامه بشكل كبير. 

التحالف الوطني بالقليوبية،  فيتو

أضاف الكمار أنه جري توجيه التحية للشعب الفلسطيني القوي الصامد رغم الممارسات والاعتداءات الصهيونية الغاشمة، وأشاد بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن مقدرات الأمن القومي المصري. 

التحالف الوطني بالقليوبية،  فيتو

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إن الرئيس السيسي صاحب رؤية وقيادة قوية مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر.


أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري.

 

وطالب وكيل وزارة الأوقاف  المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وأكد أحمد شعلان عضو أمانة التحالف بالقليوبية التأييد الكامل للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم العظيمة.


لافتا لعودة الأمن، وعودة مصر سالمة لأهلها منذ عام 2014، بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اشار شعلان  أن هذا المؤتمر في حب مصر، ورسالة للعالم بأن عمال وفلاحين مصر يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي 
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف الشيخ صفوت ابو السعود الصهيوني وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية

مواد متعلقة

لدعم غزة، افتتاح أول بنك دم مركزي بالهلال الأحمر في القليوبية (صور)

منطقة القليوبية الأزهرية تكرم الفائزين والمتميزين بالمشروع الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم

تجارية القليوبية: معرض التجارة البينية الأفريقية يزيد الفرص التصديرية للمنتجات المصرية

رياضة القليوبية تتابع تدريب سفراء مشواري ببرنامج المهارات الحياتية

الأكثر قراءة

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد 4 سنين زواج

نجل عمرو أديب يحتفل بزفافه الجمعة المقبل

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر السكر بالأسواق، والبنك المركزي يرفع الحد الأقصى لتحويلات الأفراد عبر المحمول

مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية ممتدة في غزة

سعر جرام الذهب يواصل الارتفاع، عيار 24 يتخطى حاجز 3000 جنيه بموقع البورصة المصرية

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

الحفر بتفجير نووي وتمتد إلى غزة، قصة مشروع بن جوريون البديل المقترح لـ قناة السويس

Advertisements

منوعات

المزيد

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

بسبب المستحقات، دعوى قضائية ضد نيمار في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات JMC بيك أب نصف النقل خلال شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: 90% من ذنوب البشر سببها النفس وليس الشيطان

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

منها 7 أدعية نبوية مأثورة، أكثر من 40 دعاء لشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية