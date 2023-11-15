تعرض مديرة منظمة اليونيسيف لحادث أثناء انتقالها إلى معبر رفح

أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، أن المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل، أصيبت في حادث سير وهي في طريقها إلى رفح.

وقال مدير الإعلام في اليونيسيف، كوتريس كوبر، اليوم الأربعاء، إنه في أثناء التوجه إلى رفح، وقع حادث سير، مضيفا أن راسل أصيبت بكدمات قوية، وهي تعاني من آثار الحادث.

وقال الأطباء، إن راسل بحاجة لمزيد من الرعاية، ما اضطرها لتأجيل برنامج زيارتها للمنطقة وتشمل إسرائيل.

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لكن راسل قررت استكمال زيارتها إلى قطاع غزة رغم الحادث، حيث نددت الأربعاء، بالمشاهد المفجعة التي رأتها في قطاع غزة، وطالبت بالوقف الفوري لهذا الرعب.

وقالت راسل، التي زارت جنوب القطاع: إن "ما شاهدته وسمعته كان مفجعا، لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح داخل القطاع، لا يوجد مكان آمن يلجأ إليه أطفال غزة المليون، مضيفة أطراف النزاع وحدهم هم الذين يمكنهم إيقاف هذا الرعب.



وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغ 11500 قتيلا.

وقال وزير الصحة خالد عبدالغفار، إن هناك طفل يفقد حياته كل 10 دقائق في غزة.

ويوجد في مستشفى الشفاء الذي اقتحمته قوات الجيش الإسرائيلية 36 رضيعا يخضعون للرعاية في غرف الخداج وسط مناشدات لتدخل دولي بهدف إنقاذ حياتهم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين الماضي، وفاة 6 أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة" بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء.

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