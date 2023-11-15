الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تعرض مديرة منظمة اليونيسيف لحادث أثناء انتقالها إلى معبر رفح

اليونيسف، فيتو
اليونيسف، فيتو

أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، أن المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل، أصيبت في حادث سير وهي في  طريقها إلى رفح.

وقال مدير الإعلام في اليونيسيف، كوتريس كوبر، اليوم الأربعاء، إنه  في أثناء التوجه إلى رفح، وقع حادث سير، مضيفا أن راسل أصيبت بكدمات قوية، وهي تعاني من آثار الحادث.

وقال الأطباء، إن راسل بحاجة لمزيد من الرعاية، ما اضطرها لتأجيل برنامج زيارتها للمنطقة وتشمل إسرائيل.

Advertisements

لكن راسل قررت استكمال زيارتها إلى قطاع غزة رغم الحادث، حيث نددت الأربعاء، بالمشاهد المفجعة التي رأتها في قطاع غزة، وطالبت بالوقف الفوري لهذا الرعب.

وقالت راسل، التي زارت جنوب القطاع: إن "ما شاهدته وسمعته كان مفجعا، لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح داخل القطاع، لا يوجد مكان آمن يلجأ إليه أطفال غزة المليون، مضيفة أطراف النزاع وحدهم هم الذين يمكنهم إيقاف هذا الرعب.

 
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغ 11500 قتيلا.

وقال وزير الصحة  خالد عبدالغفار، إن هناك طفل يفقد حياته كل 10 دقائق في غزة.

ويوجد في مستشفى الشفاء الذي اقتحمته قوات الجيش الإسرائيلية  36 رضيعا يخضعون للرعاية في غرف الخداج وسط مناشدات لتدخل دولي بهدف إنقاذ حياتهم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين الماضي، وفاة 6 أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة" بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء.

مجلس الأمن يوافق علي مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية ممتدة في غزة

مصر تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الأمم المتحدة المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف قوات الاحتلال قطاع غزة منظمة الأمم المتحدة

مواد متعلقة

مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية ممتدة في غزة

السفير السعودي يصل معبر رفح

بالتعاون مع اليونيسيف مديرية تعليم الأقصر تعقد ورشة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

اليونيسيف: إسرائيل ترتكب انتهاكات بحق الأطفال في قطاع غزة

الأكثر قراءة

بعد واقعته المشينة مع الجماهير، المصري يعلن رسميا عرض مروان حمدي للبيع

الخارجية التركية توبخ إسرائيل للرد على تطاول نتنياهو في حق أردوغان

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد 4 سنين زواج

نجل عمرو أديب يحتفل بزفافه الجمعة المقبل

إسرائيل تعلن عدم التزامها بقرار مجلس الأمن بشأن الهدن بعد صدوره بدقائق

حماس تنفي ما نشرته رويترز حول لقاء إسماعيل هنية والمرشد الإيراني

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال غرب بيت لاهيا

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

بسبب المستحقات، دعوى قضائية ضد نيمار في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات JMC بيك أب نصف النقل خلال شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق وسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية