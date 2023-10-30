الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

اليونيسيف: إسرائيل ترتكب انتهاكات بحق الأطفال في قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت منظمة اليونيسيف مساء اليوم الإثنين، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات بحق الأطفال في قطاع غزة.

في سياق متصل، أقيل مساعد وزاري ونائب محافظ في بريطانيا بعد حث رئيس الوزراء على الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقال المساعد الوزاري المقال بول بريستو إنه من الصعب فهم كيف ستؤدي استراتيجية قصف غزة إلى تحرير الرهائن، مشددا علي أنه لا ينبغي أن يعاني الفلسطينيون من عقاب جماعي بسبب حماس.

 

رئيس وزراء بريطانيا يبرئ إسرائيل

وسار رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، على نهج نظرائه فى إسرائيل وأمريكا والدول الغربية، بشأن تحميل المقاومة الفلسطينية مسئولية إطلاق الصاروخ على مستشفى المعمداني.

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وحسب "رويترز"، قال رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، الإثنين الماضي، إن الانفجار الذي وقع في مستشفى المعمداني، في غزة، الثلاثاء الماضي، نجم على الأرجح عن صاروخ أطلق من داخل غزة.

وتعرض مستشفى المعمداني، لضربة صاروخية يوم 16 أكتوبر أسفرت عن استشهاد 471 شخصا وإصابة أكثر من 314 آخرين، ومنذ حينها تدفقت التصريحات المستفزة للمسئولين فى الغرب لتبرئة إسرئيل.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مصدر الضربة التي أصابت المستشفى كان صاروخا أطلقته حركة الجهاد متجها من الغرب إلى الشرق، ونفت الحركة اتهامات الاحتلال، بينما قالت حركة حماس والسلطة الفلسطينية إن الضربة ناجمة عن غارة إسرائيلية، ورجحت تنفيذها بصاروخ أمريكى.

 

استخبارات غربية تحلل صاروخ مستشفى المعمداني

وكان رئيس الوزراء البريطاني قال أمام مجلس العموم البريطاني، منذ أسبوع، بعد عودته من جولة في الشرق الأوسط، إن أجهزة المخابرات البريطانية تحلل الأدلة للوقوف بشكل مستقل على الحقائق المتعلقة بالانفجار. وقال: "علينا ألا نتسرع في إصدار الأحكام قبل أن تكون لدينا الحقائق كاملة".

وأضاف: "أجهزة مخابراتنا تعمل بشكل سريع على تحليل الأدلة للوقوف على الحقائق بشكل مستقل. لسنا في وضع الآن لقول المزيد في هذه المرحلة".

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