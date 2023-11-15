الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

محمد النني يوجه رسالة عتاب لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

محمد النني لاعب منتخب
محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، فيتو

منتخب مصر، شارك محمد النني، لاعب منتخب مصر، في المؤتمر الصحفي الذي عقده البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي، للحديث عن مباراة الفراعنة أمام جيبوتي، المحدد لها مساء غد الخميس في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تصريحات محمد النني

وقال محمد النني في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر أمام جيبوتي، إنه حزين جدا بسبب ضعف الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، وتمنى أن يكون الحضور كبيرا في مباراة جيبوتي غدًا في افتتاحية تصفيات كأس العالم.

Advertisements

وتابع النني: «بنزعل جدا من عدم حضور الجماهير.. لما بنكون في أي دولة الجزائر أو تونس أو منتخب صغير بيكون الاستاد مليان شايف إن ده أمر مش كويس لما نلعب في بلدنا وميكونش فيه جمهور.. نتمنى الاستاد يمتلئ من جديد بالجماهير لأننا نحصل على القوة من هؤلاء المشجعين وأتمنى يكون الاستاد مليان أمام جيبوتي ويكونوا بجوارنا في مباراة غدا».

وعن إمكانية عقد جلسات مع زملائه لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل انطلاق مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، رد النني بأن جميع لاعبي منتخب مصر، لا يحتاجون مثل هذه الجلسات، فجميعهم يعلم تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وجميعهم يملكون ما يكفي من الطموحات والدوافع التي تفرض عليهم أقصى طاقة من الجهد لديهم من أجل التأهل لكأس العالم، ولأنه سيضاف لسيرتهم الذاتية وتاريخهم الكروي.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي غدا الخميس ١٦ نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

 وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

محمد النني في المؤتمر الصحفي لمباراة جيبوتي، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

منتخب مصر أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد النني مباراة مصر وجيبوتي منتخب جيبوتي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

فيتوريا يعلق على الرقابة الشديدة لمحمد صلاح وكيفية الاستفادة منها

فيتوريا يكشف سبب عدم ضم شيكابالا لمنتخب مصر

روي فيتوريا يرد على أزمة إيقاف فتوح ومحمد صبحي

فيتوريا يعلن موقفه من استمرار فتوح وصبحي بمعسكر المنتخب

الأكثر قراءة

تعرف على القيم الجديدة للتصالح في مخالفات البناء

خامنئي يحسم النقاش حول دخول إيران الحرب، ويبلغ هنية بالقرار

محمد النني يوجه رسالة عتاب لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

بعد شهر على تطبيق المبادرة الحكومية، هذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

معتمد جمال يعلق على فوز الزمالك أمام توت عنخ آمون ويشيد بسامسون

طعن أمام القضاء الإداري على انتخابات نادي الزمالك الأخيرة

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

مؤشر الدولار الأمريكي، هبوط حركة العملة الخضراء عالميا

Advertisements

منوعات

المزيد

محمد النني يوجه رسالة عتاب لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

فيلم الرعب Piper في دور العرض المصرية

جوديت فيريراس تشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

من 83 ألفا لـ 16.7 مليون يورو شهريا.. رواتب كريستيانو رونالدو خلال مشواره الكروي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

منها 7 أدعية نبوية مأثورة، أكثر من 40 دعاء لشفاء المريض

تفسير حلم القصب في المنام وعلاقته بالحصول على المال

المزيد
الجريدة الرسمية