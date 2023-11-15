صلاح يقترب من رقم تاريخي مع مصر في تصفيات كأس العالم الحالية

يقترب محمد صلاح لاعب المنتخب المصري المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق رقم قياسي مع منتخب مصر ، خلال التصفيات الأفريقية الحالية المؤهلة إلي كأس العالم 2026، المقرر إقامته في المكسيك وكندا وأمريكا.

ويقترب محمد صلاح من أن يصبح أكثر لاعب مصري يسجل في التصفيات، حيث يتواجد في المركز الثالث علي مستوي اللاعبين المصريين برصيد 11 هدفا، خلف عمرو زكي صاحب المركز الثاني برصيد 12 هدفا ومحمد أبوتريكة صاحب المركز الأول برصيد 14 هدفا، حيث يحتاج محمد صلاح 3 أهداف لمعادلة رقم محمد أبوتريكة.

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كما يوجد لدي محمد صلاح فرصة للوصول لصدارة اللاعبين الأكثر إحرازا في تاريخ التصفيات، حيث يبعد بفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الأول الإيفواري ديديه دروجبا.

منتخب مصر كامل العدد

واكتملت صفوف منتخب مصر في التدريب الثاني للفراعنة اليوم بتواجد محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش ومشاركتهم في المران

وشارك في مران منتخب مصر 25 لاعبا ليكتمل قوام الفريق بإنضمام الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، الذين انضموا للمعسكر مساء أمس الإثنين.

واللاعبون ال25 هم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد النني وطارق حامد ومروان عطية وحمدي فتحي وأمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومحمود حمادة ومصطفى محمد مصطفى فتحي وعمر مرموش وحسين الشحات ومحمد شريف.

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وحضر مران المنتخب جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي غد الخميس ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.