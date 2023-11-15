موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي بتصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي غدا الخميس ١٦ نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

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القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

منتخب جيبوتي لكرة القدم، فيتو

محمد صلاح يحفز زملاءه

عقد محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، اجتماعا أمس الثلاثاء، مع زملائه في معسكر المنتخب الوطني، بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق التجمع الخامس، قبيل التوجه لملعب استاد القاهرة لخوض المران الأساسي للفريق استعدادا لمواجهة جيبوتي بعد غد الخميس في الجولة الافتتاحية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

صلاح أكد لزملائه أنهم أمام فرصة ذهبية لحفر أسماءهم بحروف الذهب في سجلات الكرة المصرية، من خلال العمل بكل جدية من أجل التتويج ببطولة أمم أفريقيا 2024 التي تنطلق فعالياتها في كوت ديفوار بشهر يناير المقبل، خاصة أن البطولة تغيب عن الفراعنة منذ 13 عاما، حينما توج بها منتخب مصر في نسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وضم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه أو تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم إفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.