الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

جامعة المنصورة، فيتو
جامعة المنصورة، فيتو

صنفت جامعة المنصورة فى تصنيف التايمز لعام ٢٠٢٣ فى المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفى الترتيب 18 على مستوى الجامعات العربية .

حيث يضم هذا التصنيف 16 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية، ثم يتم تجميع مؤشرات الأداء في خمس مجالات: التدريس (بيئة التعلم): 33%، البحث (الحجم والدخل والسمعة): 33%، الاستشهادات (تأثير البحث): 20%، المجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها): 6%، التوقعات الدولية (الموظفون والطلاب والبحث): 8%.

 

ومن جانبه هنأ  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة العلماء والباحثين ومنسوبي الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز وتصدر الجامعة المركز الأول بين الجامعات 
 

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وأكد  أن نتيجة هذا التصنيف يتوج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة

 

وشدد علي أن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال.

 

وبدوره، أكد عادل عبد الغفار المُتحدث الرسمي والمُستشار الإعلامي للتعليم العالي، أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات تصنيف التايمز، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

 

وأشار المُتحدث الرسمي، أن عدد الجامعات المصرية في تصنيف التايمز لعام 2016 بلغ 3 جامعات، وفي عام 2017 بلغ 8 جامعات، وفي عام 2019 بلغ 19 جامعة، ثم بلغ 20 جامعة عام 2020، ثم 21 جامعة عام 2021، وتنامى هذا العدد ليصل إلى 23 جامعة عام 2022، بما يعكس النمو في عدد الجامعات المصرية التي ظهرت في تصنيف التايمز العالمي.

 

ويعتمد تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة ) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلبة الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولًا وتوازنًا بين الجامعات.

 

كما أن هناك معايير رئيسية لدخول الجامعات في التصنيف منها أن تنشُر الجامعة أكثر من 1000 بحث على مدى السنوات الخمس السابقة، وأكثر من 150 بحثًا في العام الواحد، ويجب على الجامعة تقديم أبحاث قابلة للتطبيق لموضوع واحد على الأقل، وأن تُقدم الأرقام الإجمالية لسنة التصنيف، ويجب أن تقوم الجامعة بالتدريس للطلاب على مستوى البكالوريوس، لذلك فإن مؤسسات الدراسات العليا فقط لا تدخل في التصنيف، كما تُستبعد الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80% أو أكثر من مُخرجاتها البحثية في مجال موضوع واحد من التخصصات الـ11 المعروفة بالتصنيف.

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