عضو اتحاد الكرة: لا توجد مجاملات داخل منتخب الشباب وحزنت بسبب وصفه بـ"منتخب العائلات"

اتحاد الكرة، أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن منتخب مصر للشباب لديه مواجهة هامة مع ليبيا، وجميع اللاعبين لديهم روح عالية من أجل تقديم مستوى قوي خلال المباراة، وعقد وائل رياض المدير الفني للفريق محاضرة فنية للاعبين وهناك إصرار على تحقيق المكسب.

محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

وقال رئيس بعثة منتخب مصر في تونس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المدير الفني يريد تحقيق الفوز، وموضوع المجاملات سمعنا عنه كثيرًا وغير صحيح إطلاقًا ولن نضر بسمعة مصر، وضم لاعبين لا يكون على حساب مصلحة المنتخب، وأي مدرب في النهاية يريد تحقيق نتائج إيجابية".

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وأضاف: "منتخب مصر مستمر لمدة 4 سنوات ولديه تصفيات كاس عالم وأولمبياد وأمم إفريقيا، والمنتخب تم تكوينه قبل البطولة بـ25 يومًا فقط، ووائل رياض يسابق الزمن من أجل صناعة جيل قوي للكرة المصرية".

وأكمل: "حزين للنغمة التي تتردد حول اللاعبين الصغار، ولم أعرف أسماء العناصر الموجودة إلا بعد حضوري لتونس، ووائل رياض مدرب مجتهد ويسعى للعودة للقب، ومستوى جميع العناصر شيء (مفرح) بالفعل، والحديث عن المجاملات غريب ومحزن بالنسبة لي.. وحزين من وصف منتخب الشباب بـ منتخب العائلات".

وزاد: "خضع الفريق لتدريبات قوية، وتدرب اللاعبون المران الرئيسي، واللاعبون في مستوى جيد وكأننا نشاهد عناصر فريق أول، وكلهم لديهم إصرار وروح عالية، والجهاز الفني بالكامل كلهم مجتهدين، ويعملون بشكل جيد من أجل العودة بالكأس".

وأشار إلى أن مستوى البطولة قوي، وأتمنى أن يقدم منتخب مصر مستوى جيد، وحزين للنقد من قبل خوض أي مباراة بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الجميع سيفعل ما عليه، ورغم أنه لم يكن هناك فترة كبيرة للاستعداد وتم تجميع المنتخب قبل 25 يومًا فقط، لكن الأجواء جيدة والمستوى مميز خلال التدريبات وهناك حالة تركيز بين الجهاز الفني والعمل على قدم وساق من أجل تقديم أفضل مستوى خلال بطولة شمال إفريقيا.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـ منتخب الشباب كلًّا من، وائل رياض مديرًا فنيًّا، علاء عبده مدربًا عامًّا، رامي عادل مدربًا مساعدًا، أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمي، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرًا إداريًّا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبًا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسؤول المهمات.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا

من المقرر أن يواجه منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، نظيره الليبي اليوم الأربعاء في الجولة الأولى ببطولة شمال أفريقيا الودية.

في السياق ذاته، عُقد الاجتماع الفني لمباراة منتخب الشباب مع ليبيا بحضور عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود بينما يظهر منتخب ليبيا بالزي الأبيض.

قوام بعثة منتخب الشباب

يرأس بعثة منتخب الشباب، محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، وتضم وائل رياض المدير الفني وعادل محفوظ المدير الإداري وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 22 لاعبًا هم:

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب

وضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبد الله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.