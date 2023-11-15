الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

طماي الزهايرة يحتل المركز الثالث فى منافسات دوري مراكز الشباب بالدقهلية 2023

فريق طماي الزهايرة،
فريق طماي الزهايرة، فيتو

احتل فريق طماي الزهايرة المركز الثالث، بعد فوزه على المخزن فى منافسات دوري مراكز الشباب بالدقهلية 2023

وانطلقت منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من دوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز" فى نسخته العاشرة،  لدوري مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهد مسئولو دوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، اليوم بين فريق مركز شباب طماي الزهايرة، وفريق مركز شباب المخزن، بحضور الدكتور وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وحسين فرج مدير إدارة مراكز الشباب والهيئات، وخالد الحديدي بإدارة مراكز الشباب والهيئات، وجاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين.
 
جاءت منافسات اليوم  من دورى مراكز الشباب لتحديد المركزين الثالث والرابع، بفوز فريق مركز شباب طماي الزهايرة على فريق مركز شباب المخزن بالسنبلاوين بنتيجة 3/7، فى مباراة اتسمت بسيطرة قوية من فريق مركز شباب طماي الزهايرة على المباراة، وبعض الهجمات المرتدة من فريق مركز شباب المخزن، على أرضية ملعب مركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، وبذلك يحقق طماي الزهايرة المركز الثالث ويأتي فريق المخزن فى المركز الرابع من دوري مراكز الشباب بالدقهلية.

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أقيمت المباراة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، على ملعب مركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، بإشراف المراقبين من الإدارة العامة للشباب ولجنة الدوري بالمديرية، رمضان صالح، والدكتور على فتوح، وعصام رمضان، وعلى حامد، وصلاح نصر، وطاقم التحكيم من منطقة الدقهلية لكرة القدم، وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أن تنفيذ الدورى يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذى يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى 9 سنوات متتالية، وصولًا إلى النسخه العاشرة، بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلًا عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم بجميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

كما تسعى العديد من الأندية المصرية إلى التعاقد مع لاعبين من الدورى من خلال متابعة منافسات الدورى، وأيضا ياتى دوري مراكز الشباب بالدقهلية برعاية ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لدورى مراكز الشباب بالدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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