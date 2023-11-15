معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك راحة غدا بعد الفوز على توت عنخ آمون

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشاد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتجربة الودية التي خاضها الأبيض اليوم، أمام توت عنخ أمون على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال مدرب الزمالك

وأوضح معتمد جمال أن المباراة الودية كانت مفيدة لتجربة بعض اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الزمالك بصورة كبيرة في الفترة الماضية.

وأثنى القائم بأعمال المدير الفني على البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق موضحًا أن اللاعب كان يتدرب مع الفريق وبعيدا عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، لكنه يجتهد ويبذل قصارى جهده وسيكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة.

وتابع قائلا:" سنواجه الهلال الليبي يوم الأحد المقبل في بروفة ودية أخيرة قبل لقاء أبو سليم، واخترنا مواجهة الهلال بسبب تقارب مستواه مع فريق أبو سليم الليبي قبل مواجهة الأخير في الكونفدرالية".

وأوضح معتمد جمال أنه طالب اللاعبين بالتركيز استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي، وحذر من الاستهتار بالمنافس، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء المقبل في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، لخوض اللقاء الودي الثاني أمام الهلال الليبي بعد الفوز على توت عنخ آمون استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره توت عنخ أمون بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك ضد الهلال الليبي

مباراة الزمالك والهلال الليبي الودية تقام يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري في ظل خطة الجهاز الفني لتجهيز الفريق فنيا وبدنيا قبل انطلاق مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

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ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراتين من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية، والاطمئنان على اللاعبين العائدين من الإصابة.

تشكيل الزمالك أمام توت عنخ آمون

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر ومحمد عبد الغني وأحمد ذكي وأيمن الجزار ومحمد حسام " بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وكريم عبد الحق ومحمد صلاح وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

أحداث مباراة الزمالك وتوت عنخ آمون

سيطر الزمالك على مجريات المباراة منذ البداية وهدد مرمى توت عنخ أمون عن طريق البنيني سامسون أكينيولا من خلفية مزدوجة أنقذها الحارس، وبمرور الوقت حاول الضيوف مبادلة الزمالك الهجمات.

وتوالت محاولات الأبيض لتسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لفريق الزمالك بكل من، معاذ علاء الدين عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" بدلا من عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني محمد أشرف " روقا" وكريم عبد الحق ومحمد صلاح.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور في حين لم تكن هناك خطورة على مرمى الأبيض، وبعدها دفع الجهاز الفني بكل من محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وإبراهيما نداي وسيد عبد الله " نيمار "بدلا من حاتم سكر وأيمن الجزار ومحمد حسام "بيسو" وناصر منسي.

وفي الدقيقة 69 أحرز البنيني سامسون أكينيولا الهدف الأول للزمالك من متابعة لرأسية أوباما التي ارتدت من الحارس ليسددها في المرمى، وفي الدقيقة 72 أضاف سامسون الهدف الثاني من رأسية بعدما تلقى عرضية من سيد عبد الله " نيمار" حولها برأسية على يسار الحارس.

وتوالت محاولات الزمالك للتسجيل في حين حاول الضيوف تقليص الفارق لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأبيض بثنائية.

وحرص كل من أحمد سليمان وحسين السيد وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة على متابعة المباراة لمؤازرة الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.