الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس صاحب محل لحيازته 47 كيلو حشيش بالقاهرة

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

قررت النيابة العامة حبس صاحب محل لحيازته أكثر من 47 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) حال استقلاله سيارة "أجرة" قيادة سائق "حسن النية"، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام).


بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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النيابة العامة مديرية أمن القاهرة محافظة المنيا

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